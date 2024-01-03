رئيس الأمن العام يشهد ختام بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للكريكت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
شهد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ختام بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للكريكت، التي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذلك على ملعب بابكو للكريكت بمنطقة عوالي بمشاركة 20 فريقا.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الأمن العام بدعم ومتابعة وزير الداخلية للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها الوزارة وهو ما كان له الأثر البالغ في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من البطولات الرياضية المحلية والدولية ، منوهاً بالجهود التي يبذلها الاتحاد الرياضي للأمن العام في تنظيم مثل هذه المسابقات، والتي تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لمنتسبي الوزارة، معربا عن شكره وتقديره للاتحاد وكل من أسهم في إنجاح البطولة، مشيداً بالمستوى الفني للبطولة والروح الرياضية العالية التي تميز بها المشاركون.
وقد قام رئيس الأمن العام في ختام البطولة التي شارك فيها فرق من وزارة الداخلية والحرس الوطني وسلاح البحرية الملكي، بتتويج فريق الحرس الوطني بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وتسليم فريق قوة الأمن الخاصة الميداليات الفضية، كما كرم الفائزين في بطولتي كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب العميد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام عن شكره وتقديره لرئيس الأمن العام على دعمه ومتابعته المستمرة للأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته الرياضية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة القدرات البدنية لمنسوبي الأمن العام.
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