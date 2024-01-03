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رئيس الأمن العام يشهد ختام بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للكريكت

1/3/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للكريكت،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بابكو‭ ‬للكريكت‭ ‬بمنطقة‭ ‬عوالي‭ ‬بمشاركة‭ ‬20‭ ‬فريقا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬للأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الوزارة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والصحية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمستوى‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة‭ ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬بها‭ ‬المشاركون‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وسلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي،‭ ‬بتتويج‭ ‬فريق‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬والميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬وتسليم‭ ‬فريق‭ ‬قوة‭ ‬الأمن‭ ‬الخاصة‭ ‬الميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬كما‭ ‬كرم‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ومتابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬للأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬ضمن‭ ‬خطته‭ ‬الرياضية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

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