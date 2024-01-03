فيما يواصل المنتخب الوطني التحضيرات بمعسكره في دبيبيتزي: متفائلون وسنبذل قصارى جهدنا في نهائيات كأس آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته بمعسكره في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك استعدادا لخوض غمار منافسات نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الفترة 12 يناير - 10 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقد أجرى المنتخب حصتين تدريبيين؛ الأولى صباحية بالنادي الصحي بمقر إقامة المنتخب في منطقة جبل علي، التي استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة، ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي والطاقم الفني المعاون على تمارين اللياقة البدنية.
بعدها أجري المنتخب حصة تدريبية مسائية على ملاعب مركز جبل علي الرياضي، قادها المدرب بيتزي بمشاركة جميع اللاعبين. وشارك في المران المحترف التشيكي ملادا بوليسلاف وعبدالله يوسف الذي وصل فجر أمس «الأربعاء» إلى مدينة دبي. في حين غاب المحترف في صفوف الكويت الكويتي اللاعب محمد مرهون، الذي من المقرر أن ينتظم اليوم «الخميس» في تدريبات المنتخب.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء والجري، ثم طبق اللاعبون بعض المناورات التكتيكية.
من جهته، قال المدرب بيتزي: «نحن متفائلون بمشاركتنا في هذه البطولة الجديدة التي سنخوضها بتوقعات إيجابية. فالمنتخب يسير في الطريق الصحيح من خلال التطور يوما بعد يوم، حيث سنحاول أن ننافس ونقدم أفضل ما لدينا في هذه المشاركة المرتقبة».
وأضاف: «سعيد بما يقدمه اللاعبون من مستويات فنية. ومازلنا نملك 12 يوما من التحضيرات التي تسبق خوض البطولة، حيث نتطلع إلى أن نصل إلى أفضل جاهزية ممكنة»، مشيرا إلى أن المنتخب سيركز في البداية على دور المجموعات، موضحا أن الجهاز الفني يمتلك معلومات لجميع المنتخبات بالمجموعة، التي تحدد مواطن القوة والضعف في هذه المنتخبات، مبينا أن الجهاز كذلك يمتلك معلومات عن المنتخبات التي تمتلك لاعبين ينافسون في أفضل الدوريات بالعام كالدوري الألماني والإيطالي والانجليزي، منوها بأهمية الهدوء والتحلي بالصبر وبذل جهد أكبر، وخصوصا أن المستويات ستكون عالية وأن المنافسة تتطلب تقديم أفضل ما لدينا، إذا ما أردنا الوصول إلى أبعد نقطة في هذه المشاركة.
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