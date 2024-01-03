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فيما يواصل المنتخب الوطني التحضيرات بمعسكره في دبيبيتزي: متفائلون وسنبذل قصارى جهدنا في نهائيات كأس آسيا

1/3/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬بمعسكره‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭ - ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬المنتخب‭ ‬حصتين‭ ‬تدريبيين؛‭ ‬الأولى‭ ‬صباحية‭ ‬بالنادي‭ ‬الصحي‭ ‬بمقر‭ ‬إقامة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبل‭ ‬علي،‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬قرابة‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة،‭ ‬ركز‭ ‬خلالها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭ ‬على‭ ‬تمارين‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭.‬

بعدها‭ ‬أجري‭ ‬المنتخب‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬مركز‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬الرياضي،‭ ‬قادها‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬المران‭ ‬المحترف‭ ‬التشيكي‭ ‬ملادا‭ ‬بوليسلاف‭ ‬وعبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الأربعاء‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬غاب‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتظم‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الخميس‮»‬‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭. ‬

وبدأت‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬والجري،‭ ‬ثم‭ ‬طبق‭ ‬اللاعبون‭ ‬بعض‭ ‬المناورات‭ ‬التكتيكية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سنخوضها‭ ‬بتوقعات‭ ‬إيجابية‭. ‬فالمنتخب‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطور‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬حيث‭ ‬سنحاول‭ ‬أن‭ ‬ننافس‭ ‬ونقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬المرتقبة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭. ‬ومازلنا‭ ‬نملك‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬خوض‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬جاهزية‭ ‬ممكنة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيركز‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يمتلك‭ ‬معلومات‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬مواطن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنتخبات،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬كذلك‭ ‬يمتلك‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬ينافسون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الدوريات‭ ‬بالعام‭ ‬كالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬والإيطالي‭ ‬والانجليزي،‭ ‬منوها‭ ‬بأهمية‭ ‬الهدوء‭ ‬والتحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬وبذل‭ ‬جهد‭ ‬أكبر،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المستويات‭ ‬ستكون‭ ‬عالية‭ ‬وأن‭ ‬المنافسة‭ ‬تتطلب‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.‬

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