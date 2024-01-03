بطولة سمو رئيس الحرس الوطني التاسعة

بطولة سمو رئيس الحرس الوطني التاسعة
التاريخ
1/3/2024 7:21:48 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قائد وحدة العمليات الخاصة يرعى ختام بطولة سمو رئيس الحرس الوطني التاسعة للرماية والقوس والسهم المقامة خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 3 يناير 2024على ميادين الرماية التابعة للاتحاد البحريني للرماية في منطقة الرفة.
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