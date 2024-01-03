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بطولة سمو رئيس الحرس الوطني التاسعة

1/3/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قائد‭ ‬وحدة‭ ‬العمليات‭ ‬الخاصة‭ ‬يرعى‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬التاسعة‭ ‬للرماية‭ ‬والقوس‭ ‬والسهم‭ ‬المقامة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2024على‭ ‬ميادين‭ ‬الرماية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرماية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفة‭.‬

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