تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة..قرية القدرة تحتضن الفحص البيطري لبطولة خالد بن حمد للقدرة اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تشهد قرية البحرين الدولية اليوم الخميس الفحص البيطري لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة التي سينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات اليوم انطلاقا من اليوم حتى يوم السبت.
وأنهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، متمثلا بكافة اللجان، الاستعدادات من خلال العمل الدؤوب الذي قامت به اللجان خلال الأيام الماضية ووصلت إلى كامل الجاهزية لاستقبال الفرسان المشاركين في البطولة.
الفحص البيطري
وسيبدأ عصر اليوم الفحص البيطري للجياد المشاركة في سباقات غد الجمعة، حيث ستحتضن القرية المشاركين في السباقات المحلية مسافة 40 كم و80 كم و100 كم، وسباق الانجال مسافة 60 كم، والسباقين الدوليين مسافة 100 كم و120 كم.
وستشهد عملية الفحص البيطري ترقيم الجياد وحصول الفرسان على الأرقام المخصصة للسباقات المذكورة، إضافة إلى عملية وزن الفرسان.
كما سيقام اليوم الاجتماع التنويري للفرسان بحضور ممثلي الاسطبلات والفرسان المشاركين، واللجنة التحكيمية للبطولة.
مشاركة كبيرة
وسجلت عملية اعتماد الفرسان مشاركة عدد كبير من الفرسان والاسطبلات في السباقات المخصصة للبطولة، حيث عمل الاتحاد على اعتماد الفرسان مبكرا في ظل استقباله عددا كبيرا من المشاركين.
اعتماد اللجان
واعتمد الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اللجان للبطولة، حيث يرأس لجنة التحكيم مهدي حسن الكليتي وتضم عبدالصمد البوسطة وفهد الرميحي وعلي غلوم وحسن غلوم وحيدر رفيعي، والمندوب الفني محمد دادالله، والحكم الأجنبي حمود الناصري (عمان)، والمفوضين سعيد البلوشي (عمان) ومن البحرين منير الدمستاني وسعود المحمد ووليد العجمي وناصر المطلق ومحمود الدمستاني وضيف الدمستاني ومشعل محمد العبدالله.
ويرأس اللجنة البيطرية عباس الحايكي والمفوض البيطري الأجنبي صالح أحمد القباتي (الإمارات)، وتضم اللجنة محمد إبراهيم الحماد وحسن الهاشمي (السعودية)، وعاصم الحطيني (الإمارات)، ومن البحرين صباح الكعبي وعبدالرحمن أبو الشوك ووديعة حسن المعباد ومحمد ناجي عثمان وشرين عادل القزاز وياسر الماكنة، فيما البيطريون المعالجون هم: إبراهيم يوسف ومحمد حمدي العبد ومصطفى سعيد وسيدحسين ناصر وريان السماك وكريم علوان وأحمد منديل، وميلو كانابو (الدومينيكان)، ومدير الخدمات البيطرية إبراهيم يوسف، وفني المختبر ميرغني جيلاني، وفني عينات دم الجياد وفحص المنشطات أحمد ضيف.
نقل مباشر
وسيتم نقل سباق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسطبلات الخاصة يوم السبت على الهواء مباشرة مع استوديو تحليلي للسباق.
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