تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة..قرية القدرة تحتضن الفحص البيطري لبطولة خالد بن حمد للقدرة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬تشهد‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬لبطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭ ‬التي‭ ‬سينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬اليوم‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وأنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬متمثلا‭ ‬بكافة‭ ‬اللجان،‭ ‬الاستعدادات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجان‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

الفحص‭ ‬البيطري

وسيبدأ‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬غد‭ ‬الجمعة،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتضن‭ ‬القرية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬مسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬و80‭ ‬كم‭ ‬و100‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬الانجال‭ ‬مسافة‭ ‬60‭ ‬كم،‭ ‬والسباقين‭ ‬الدوليين‭ ‬مسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬و120‭ ‬كم‭.‬

وستشهد‭ ‬عملية‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬ترقيم‭ ‬الجياد‭ ‬وحصول‭ ‬الفرسان‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬المخصصة‭ ‬للسباقات‭ ‬المذكورة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬وزن‭ ‬الفرسان‭.‬

كما‭ ‬سيقام‭ ‬اليوم‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنويري‭ ‬للفرسان‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الاسطبلات‭ ‬والفرسان‭ ‬المشاركين،‭ ‬واللجنة‭ ‬التحكيمية‭ ‬للبطولة‭.‬

مشاركة‭ ‬كبيرة

وسجلت‭ ‬عملية‭ ‬اعتماد‭ ‬الفرسان‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المخصصة‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الفرسان‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقباله‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭.‬

اعتماد‭ ‬اللجان

واعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬اللجان‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬الكليتي‭ ‬وتضم‭ ‬عبدالصمد‭ ‬البوسطة‭ ‬وفهد‭ ‬الرميحي‭ ‬وعلي‭ ‬غلوم‭ ‬وحسن‭ ‬غلوم‭ ‬وحيدر‭ ‬رفيعي،‭ ‬والمندوب‭ ‬الفني‭ ‬محمد‭ ‬دادالله،‭ ‬والحكم‭ ‬الأجنبي‭ ‬حمود‭ ‬الناصري‭ (‬عمان‭)‬،‭ ‬والمفوضين‭ ‬سعيد‭ ‬البلوشي‭ (‬عمان‭) ‬ومن‭ ‬البحرين‭ ‬منير‭ ‬الدمستاني‭ ‬وسعود‭ ‬المحمد‭ ‬ووليد‭ ‬العجمي‭ ‬وناصر‭ ‬المطلق‭ ‬ومحمود‭ ‬الدمستاني‭ ‬وضيف‭ ‬الدمستاني‭ ‬ومشعل‭ ‬محمد‭ ‬العبدالله‭.‬

ويرأس‭ ‬اللجنة‭ ‬البيطرية‭ ‬عباس‭ ‬الحايكي‭ ‬والمفوض‭ ‬البيطري‭ ‬الأجنبي‭ ‬صالح‭ ‬أحمد‭ ‬القباتي‭ (‬الإمارات‭)‬،‭ ‬وتضم‭ ‬اللجنة‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحماد‭ ‬وحسن‭ ‬الهاشمي‭ (‬السعودية‭)‬،‭ ‬وعاصم‭ ‬الحطيني‭ (‬الإمارات‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬الكعبي‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬أبو‭ ‬الشوك‭ ‬ووديعة‭ ‬حسن‭ ‬المعباد‭ ‬ومحمد‭ ‬ناجي‭ ‬عثمان‭ ‬وشرين‭ ‬عادل‭ ‬القزاز‭ ‬وياسر‭ ‬الماكنة،‭ ‬فيما‭ ‬البيطريون‭ ‬المعالجون‭ ‬هم‭: ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬ومحمد‭ ‬حمدي‭ ‬العبد‭ ‬ومصطفى‭ ‬سعيد‭ ‬وسيدحسين‭ ‬ناصر‭ ‬وريان‭ ‬السماك‭ ‬وكريم‭ ‬علوان‭ ‬وأحمد‭ ‬منديل،‭ ‬وميلو‭ ‬كانابو‭ (‬الدومينيكان‭)‬،‭ ‬ومدير‭ ‬الخدمات‭ ‬البيطرية‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف،‭ ‬وفني‭ ‬المختبر‭ ‬ميرغني‭ ‬جيلاني،‭ ‬وفني‭ ‬عينات‭ ‬دم‭ ‬الجياد‭ ‬وفحص‭ ‬المنشطات‭ ‬أحمد‭ ‬ضيف‭.‬

نقل‭ ‬مباشر

وسيتم‭ ‬نقل‭ ‬سباق‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخاصة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬استوديو‭ ‬تحليلي‭ ‬للسباق‭.‬