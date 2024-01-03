Thursday, 04 January 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة..قرية القدرة تحتضن الفحص البيطري لبطولة خالد بن حمد للقدرة اليوم

1/3/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬تشهد‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬لبطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭ ‬التي‭ ‬سينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬اليوم‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وأنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬متمثلا‭ ‬بكافة‭ ‬اللجان،‭ ‬الاستعدادات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجان‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

الفحص‭ ‬البيطري

وسيبدأ‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬غد‭ ‬الجمعة،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتضن‭ ‬القرية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬مسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬و80‭ ‬كم‭ ‬و100‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬الانجال‭ ‬مسافة‭ ‬60‭ ‬كم،‭ ‬والسباقين‭ ‬الدوليين‭ ‬مسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬و120‭ ‬كم‭.‬

وستشهد‭ ‬عملية‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬ترقيم‭ ‬الجياد‭ ‬وحصول‭ ‬الفرسان‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬المخصصة‭ ‬للسباقات‭ ‬المذكورة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬وزن‭ ‬الفرسان‭.‬

كما‭ ‬سيقام‭ ‬اليوم‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنويري‭ ‬للفرسان‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الاسطبلات‭ ‬والفرسان‭ ‬المشاركين،‭ ‬واللجنة‭ ‬التحكيمية‭ ‬للبطولة‭.‬

مشاركة‭ ‬كبيرة

وسجلت‭ ‬عملية‭ ‬اعتماد‭ ‬الفرسان‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المخصصة‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الفرسان‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقباله‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭.‬

اعتماد‭ ‬اللجان

واعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬اللجان‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬الكليتي‭ ‬وتضم‭ ‬عبدالصمد‭ ‬البوسطة‭ ‬وفهد‭ ‬الرميحي‭ ‬وعلي‭ ‬غلوم‭ ‬وحسن‭ ‬غلوم‭ ‬وحيدر‭ ‬رفيعي،‭ ‬والمندوب‭ ‬الفني‭ ‬محمد‭ ‬دادالله،‭ ‬والحكم‭ ‬الأجنبي‭ ‬حمود‭ ‬الناصري‭ (‬عمان‭)‬،‭ ‬والمفوضين‭ ‬سعيد‭ ‬البلوشي‭ (‬عمان‭) ‬ومن‭ ‬البحرين‭ ‬منير‭ ‬الدمستاني‭ ‬وسعود‭ ‬المحمد‭ ‬ووليد‭ ‬العجمي‭ ‬وناصر‭ ‬المطلق‭ ‬ومحمود‭ ‬الدمستاني‭ ‬وضيف‭ ‬الدمستاني‭ ‬ومشعل‭ ‬محمد‭ ‬العبدالله‭.‬

ويرأس‭ ‬اللجنة‭ ‬البيطرية‭ ‬عباس‭ ‬الحايكي‭ ‬والمفوض‭ ‬البيطري‭ ‬الأجنبي‭ ‬صالح‭ ‬أحمد‭ ‬القباتي‭ (‬الإمارات‭)‬،‭ ‬وتضم‭ ‬اللجنة‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحماد‭ ‬وحسن‭ ‬الهاشمي‭ (‬السعودية‭)‬،‭ ‬وعاصم‭ ‬الحطيني‭ (‬الإمارات‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬الكعبي‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬أبو‭ ‬الشوك‭ ‬ووديعة‭ ‬حسن‭ ‬المعباد‭ ‬ومحمد‭ ‬ناجي‭ ‬عثمان‭ ‬وشرين‭ ‬عادل‭ ‬القزاز‭ ‬وياسر‭ ‬الماكنة،‭ ‬فيما‭ ‬البيطريون‭ ‬المعالجون‭ ‬هم‭: ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬ومحمد‭ ‬حمدي‭ ‬العبد‭ ‬ومصطفى‭ ‬سعيد‭ ‬وسيدحسين‭ ‬ناصر‭ ‬وريان‭ ‬السماك‭ ‬وكريم‭ ‬علوان‭ ‬وأحمد‭ ‬منديل،‭ ‬وميلو‭ ‬كانابو‭ (‬الدومينيكان‭)‬،‭ ‬ومدير‭ ‬الخدمات‭ ‬البيطرية‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف،‭ ‬وفني‭ ‬المختبر‭ ‬ميرغني‭ ‬جيلاني،‭ ‬وفني‭ ‬عينات‭ ‬دم‭ ‬الجياد‭ ‬وفحص‭ ‬المنشطات‭ ‬أحمد‭ ‬ضيف‭.‬

نقل‭ ‬مباشر

وسيتم‭ ‬نقل‭ ‬سباق‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخاصة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬استوديو‭ ‬تحليلي‭ ‬للسباق‭.‬

MENAFN03012024000055011008ID1107682590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث