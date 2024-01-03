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((موستي)) يغادر إلى قطر للتوقيع مع العربي

1/3/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يغادر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للتوقيع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬احترافي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬وسيخوض‭ ‬موستي‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬أول‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬واللاعب،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬انتقال‭ ‬موستي‭ ‬بنظام‭ ‬الاعارة‭ ‬موسمين‭ ‬ونصف‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الاحترافية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬للاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬21‭ ‬سنة،‭ ‬وكان‭ ‬العرض‭ ‬القطري‭ ‬مغريا‭ ‬جدا‭. ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬العرض‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬وعلى‭ ‬اثره‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬ووالده،‭ ‬وخلاله‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬انتقال‭ ‬موستي‭ ‬إلى‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭.‬

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