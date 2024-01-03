((موستي)) يغادر إلى قطر للتوقيع مع العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يغادر اليوم الخميس مصطفى حسين (موستي) لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة والمنتخب الوطني إلى دولة قطر للتوقيع على عقد احترافي مع نادي العربي القطري، وسيخوض موستي مساء اليوم أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين النادي واللاعب، حيث تمت الموافقة على انتقال موستي بنظام الاعارة موسمين ونصف الموسم على أن يعود إلى المنامة بعد انتهاء عقده.
وستكون هذه التجربة الاحترافية هي الأولى للاعب الموهوب الذي يبلغ عمره 21 سنة، وكان العرض القطري مغريا جدا. يذكر ان العرض وصل إلى نادي المنامة بشكل رسمي وعلى اثره عقد اجتماع مع اللاعب ووالده، وخلاله تم الاتفاق على انتقال موستي إلى العربي القطري.
MENAFN03012024000055011008ID1107682589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.