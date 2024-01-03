في اتفاقية رعاية مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيلشركة ((سيباركو)) الراعي الرسمي لكأس سمو ولي العهد للخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار توجيهات وجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بعقد شراكات التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات بما يتماشى مع الخطوات التطويرية للسباقات المهمة واستضافة مملكة البحرين للبطولات وسباقات الخيل الدولية، تم توقيع اتفاقية رعاية مع شركة سيباركو لتكون الراعي الرسمي لكأس صاحب السمو الملكي ولي العهد لسباق الخيل للموسم الجاري.
وقام بتوقيع إتفاقية الرعاية يوسف أسامه بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، ومحمد خالد عبدالرحيم المدير التنفيذي لشركة سيباركو ومجموعة شركات خالد عبدالرحيم، وذلك بحضور الدكتور خالد محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة سيباركو والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات خالد عبدالرحيم.
ونوه يوسف بوحجي بالدور الوطني البارز لشركة سيباركو في رعاية ودعم مختلف الفعاليات والسباقات التي تقام على أرض مملكة البحرين ومنها دعم رياضة سباق الخيل بما يسهم في دعم الجهود المبذولة للارتقاء وتطوير رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وتعزيز مكانتها على الخريطة الدولية، منوهاً بأهمية هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المختلفة و دورها الفعال في تطوير مستوى السباقات المحلية بجانب دعم وإنجاح البطولات وسباقات الخيل الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه أعرب محمد خالد عبدالرحيم عن الاعتزاز بمساهمة شركة سيباركو في تقديم الرعاية والدعم لمناسبة كبيرة تحمل إسم كأس سمو ولي العهد لسباق الخيل والتي تأتي استمرارًا لحرص الشركة على المساهمة في دعم رياضة الفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين والتي تشهد تطوراً بارزاً على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة المساهمة في دعم هذه الجهود التي جعلت لمملكة البحرين مكانة متميزة على الخريطة الدولية.
MENAFN03012024000055011008ID1107682588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.