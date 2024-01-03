في اتفاقية رعاية مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيلشركة ((سيباركو)) الراعي الرسمي لكأس سمو ولي العهد للخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬وجهود‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعقد‭ ‬شراكات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬للسباقات‭ ‬المهمة‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية،‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو‭ ‬لتكون‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬لكأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬للموسم‭ ‬الجاري‭.‬

وقام‭ ‬بتوقيع‭ ‬إتفاقية‭ ‬الرعاية‭ ‬يوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬ومحمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سيباركو‭ ‬ومجموعة‭ ‬شركات‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬شركات‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭.‬

ونوه‭ ‬يوسف‭ ‬بوحجي‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬البارز‭ ‬لشركة‭ ‬سيباركو‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والسباقات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنها‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للارتقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬و‭ ‬دورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬وإنجاح‭ ‬البطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بمساهمة‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬لمناسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬تحمل‭ ‬إسم‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفعنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية‭.‬