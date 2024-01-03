كاكاروتو يموه بـ((كادو))إرسال دار كليب التكتيكي ((دوخ)) الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00





تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‮

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يدين‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬العريض‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬الذي‭ ‬دوخ‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬الأهلي‭ ‬وأرهق‭ ‬به‭ ‬أطرافه‭. ‬وكان‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬أذاق‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬17،21‭-‬25،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬18‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الختامي‭ ‬للسداسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬باقتدار‭ ‬الدوليان‭ ‬جعفر‭ ‬إبراهيم‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬2‭) ‬واحتضنته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬ملأ‭ ‬مقاعد‭ ‬الصالة،‭ ‬ليرفع‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭.‬

وقد‭ ‬نجح‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬التمويه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬عبر‭ ‬إشراك‭ ‬محترفه‭ ‬البرازيلي‭ ‬‮«‬كادو‮»‬‭ ‬وإشغالهم‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬ارتكب‭ ‬أخطاء‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬والهجوم‭ ‬الطائش،‭ ‬وتمكن‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬بدونه‭.‬

ولم‭ ‬يستطع‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬الورقة‭ ‬الرابحة‭ ‬الأولى‭ ‬الذي‭ ‬تفنن‭ ‬في‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والمكان‭ ‬المناسبين‭.‬

وقدم‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالنبي‭ ‬مردودا‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬أوليت‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهجوم‭ ‬وتأمين‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ونجح‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬بخبرته‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬ضاربيه‭ ‬حسن‭ ‬عباس‭ ‬وحسن‭ ‬عليوي‭ ‬من‭ ‬مركز3‭.‬

وعاد‭ ‬الأهلي‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بقيادة‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬المبرز‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬من‭ ‬الإرهاق،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬متأخرا،‭ ‬وافتقد‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬كراته‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬الخبير‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لأسباب‭ ‬نجهلها،‭ ‬معولا‭ ‬على‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬هرونة‭. ‬وكان‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬الأهلي‭ ‬مفككا‭ ‬مما‭ ‬أزعج‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬إعطاء‭ ‬تعليماته‭ ‬لمحمد‭ ‬حبيب‭ ‬وحسن‭ ‬الشاخوري،‭ ‬وكانت‭ ‬ألعاب‭ ‬الأهلي‭ ‬مكشوفة‭ ‬لحائط‭ ‬صد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وسهلا‭ ‬مأمورية‭ ‬تمركز‭ ‬دفاعاته،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أشعل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينفرد‭ ‬بها‭ ‬الأهلي‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭.‬