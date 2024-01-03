كاكاروتو يموه بـ((كادو))إرسال دار كليب التكتيكي ((دوخ)) الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
يدين فريق دار كليب في فوزه العريض الذي حققه على حساب فريق الأهلي إلى الإرسال التكتيكي الذي دوخ به استقبال الأهلي وأرهق به أطرافه. وكان دار كليب قد أذاق منافسه الأهلي خسارته الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-17،21-25، 25-22، 25-18 في اللقاء الختامي للسداسي الأول من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة الذي قاده باقتدار الدوليان جعفر إبراهيم (1) وعلي مكي الشيخ (2) واحتضنته صالة عيسى بن راشد في الرفاع وسط حضور جماهيري ملأ مقاعد الصالة، ليرفع دار كليب رصيده إلى 12 نقطة متساويا مع الأهلي.
وقد نجح البرازيلي كاكاروتو مدرب دار كليب في التمويه على الأهلي عبر إشراك محترفه البرازيلي «كادو» وإشغالهم به رغم أنه ارتكب أخطاء إضاعة الإرسال والهجوم الطائش، وتمكن فريقه من كسب الشوط الثالث بدونه.
ولم يستطع حائط صد الأهلي من إيقاف محمد يعقوب الورقة الرابحة الأولى الذي تفنن في المرور في الوقت والمكان المناسبين.
وقدم علي محمد عبدالنبي مردودا في مستوى الثقة التي أوليت إليه على مستوى الهجوم وتأمين الكرة الأولى، ونجح علي حبيب بخبرته في تنشيط ضاربيه حسن عباس وحسن عليوي من مركز3.
وعاد الأهلي ابتداء من الشوط الثاني بقيادة ناصر عنان المبرز في فريقه الذي عانى في نهاية الطواف من الإرهاق، زد على ذلك أن علي إبراهيم دخل في أجواء المباراة متأخرا، وافتقد الأهلي إلى سرعة كراته جراء عدم مشاركة الخبير حسين الحايكي منذ البداية لأسباب نجهلها، معولا على الشاب محمد هرونة. وكان حائط صد الأهلي مفككا مما أزعج الأرجنتيني إليقيتا الذي لم يتوقف عن إعطاء تعليماته لمحمد حبيب وحسن الشاخوري، وكانت ألعاب الأهلي مكشوفة لحائط صد دار كليب وسهلا مأمورية تمركز دفاعاته، وبهذه النتيجة أشعل دار كليب المقدمة التي كان ينفرد بها الأهلي قبل المباراة.
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