شفيونتيك إلى نصف النهائي في كأس يونايتد

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
سيدني – (أ ف ب): بلغت بولندا بقيادة المصنفة أولى عالمياً إيغا شفيونتيك الدور نصف النهائي للنسخة الثانية من كأس يونايتد في كرة المضرب، المقامة في أستراليا حتى السابع من الشهر الحالي، وذلك بتخطيها الصين من دون عناء 3-0 أمس الأربعاء في بيرث.
ووضع هوبرت هوركاتش المنتخب البولندي على المسار الصحيح بفوزه في مباراة فردي الرجال على جينجين جانغ 6-3 و6-4، قبل أن تحسم شفيونتيك بطاقة التأهل بفوزها في مباراة فردي السيدات على كينوين جينغ بسهولة 6-2 و6-3.
وقالت شفيونتيك «أنا سعيدة حقاً بالطريقة التي لعبت بها وأيضاً بالأجواء السائدة في الفريق»، مضيفة «أعتقد حقاً أنه باستطاعتنا أن نكون أفضل حين نلعب ضمن فريق، وبالتالي يسعدني جداً أن ألعب بجانبه (هوركاتش) وأنا أستمتع بكل مباراة نخوضها هنا».
ولم يتراخ المنتخب البولندي رغم ضمان التأهل وفاز أيضاً بمباراة الزوجي المختلط وإن كان بصعوبة بعد فوز كاتارينا بيتر ويان زييلينسكي على يو شياودي وسون فاجينغ 6-3 و5-7 و10-7.
وتلتقي بولندا في دور الأربعة مع النروج ونجمها كاسبر رود أو فرنسا التي ضمنت الأربعاء بلوغها ربع النهائي بفوزها على إيطاليا 3-0 بقيادة أدريان مانارينو وكارولين غارسيا.
ولم يجد مانارينو، المصنف 22 عالمياً، صعوبة في تخطي لورنتسو سونيغو 6-4 و6-4، قبل أن تنجح غارسيا، المصنفة 20 عالمياً، في الفوز على جاسمين باوليني 6-4 و5-7 و6-4 على ملعب «كين روزوول أرينا» في سيدني.
وفي مباراة الزوجي المختلط الهامشية، خرجت فرنسا منتصرة أيضاً عبر إليكسان ليشيميا وإدوار روجيه فاسلان اللذين تغلبا على نوريا برانكاتشو وفلافيو كوبولي 7-6 (7-5) و6-4.
ويشارك في هذا الحدث 18 منتخباً وُزّعت على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات وتتنافس بنظام الدوري. تتضمّن كل مواجهة مباراة واحدة للرجال ومثلها للسيدات بالإضافة إلى مواجهة في الزوجي المختلط.
ويتأهل إلى ربع النهائي أبطال المجموعات الست وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني في كل من سيدني وبيرث.
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