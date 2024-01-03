شفيونتيك إلى نصف النهائي في كأس يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬بولندا‭ ‬بقيادة‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بتخطيها‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عناء‭ ‬3‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بيرث‭.‬

ووضع‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬جينجين‭ ‬جانغ‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬كينوين‭ ‬جينغ‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬حقاً‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬بها‭ ‬وأيضاً‭ ‬بالأجواء‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬حقاً‭ ‬أنه‭ ‬باستطاعتنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭ ‬حين‭ ‬نلعب‭ ‬ضمن‭ ‬فريق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يسعدني‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بجانبه‭ (‬هوركاتش‭) ‬وأنا‭ ‬أستمتع‭ ‬بكل‭ ‬مباراة‭ ‬نخوضها‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتراخ‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬رغم‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬وفاز‭ ‬أيضاً‭ ‬بمباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬بصعوبة‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كاتارينا‭ ‬بيتر‭ ‬ويان‭ ‬زييلينسكي‭ ‬على‭ ‬يو‭ ‬شياودي‭ ‬وسون‭ ‬فاجينغ‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و10‭-‬7‭.‬

وتلتقي‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬مع‭ ‬النروج‭ ‬ونجمها‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬أو‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬بلوغها‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬بقيادة‭ ‬أدريان‭ ‬مانارينو‭ ‬وكارولين‭ ‬غارسيا‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬مانارينو،‭ ‬المصنف‭ ‬22‭ ‬عالمياً،‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬لورنتسو‭ ‬سونيغو‭ ‬6-4‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬غارسيا،‭ ‬المصنفة‭ ‬20‭ ‬عالمياً،‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كين‭ ‬روزوول‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سيدني‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬الهامشية،‭ ‬خرجت‭ ‬فرنسا‭ ‬منتصرة‭ ‬أيضاً‭ ‬عبر‭ ‬إليكسان‭ ‬ليشيميا‭ ‬وإدوار‭ ‬روجيه‭ ‬فاسلان‭ ‬اللذين‭ ‬تغلبا‭ ‬على‭ ‬نوريا‭ ‬برانكاتشو‭ ‬وفلافيو‭ ‬كوبولي‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬4‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬18‭ ‬منتخباً‭ ‬وُزّعت‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬وتتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭. ‬تتضمّن‭ ‬كل‭ ‬مواجهة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬للرجال‭ ‬ومثلها‭ ‬للسيدات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أبطال‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬وأفضل‭ ‬منتخب‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيدني‭ ‬وبيرث‭.‬



