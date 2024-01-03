فينجر: ألمانيا ليست مرشحة لنيل لقب يورو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رشح‭ ‬الفرنسي‭ ‬أرسين‭ ‬فينجر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الأسبق‭ ‬لفريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬منتخبات‭ ‬فرنسا‭ ‬وإنجلترا‭ ‬والبرتغال‭ ‬للتتويج‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬ولكنه‭ ‬أشار‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬دوار‭ ‬مثيرا‭ ‬للاهتمام‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بصفته‭ ‬منتخب‭ ‬البلد‭ ‬المنظم،‭ ‬رغم‭ ‬نتائجه‭ ‬الضعيفة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬فينجر،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬كرئيس‭ ‬للجنة‭ ‬التطوير‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬لبوابة‭ ‬‮«‬شبورت‭ ‬بازر‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬ليس‭ ‬المرشح‭ ‬المطلق‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬ولكنه‭ ‬سيلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التنبؤ،‭ ‬ولكن‭ ‬بوجود‭ ‬أفضلية‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬يمكن‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الكثير‭. ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬مباراة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالفريق‭ ‬وأيضا‭ ‬لإشعال‭ ‬نشوة‭ ‬تدريجية‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير‭ ‬عبر‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

ويفتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬بمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬ويلتقي‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬المجر‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وودع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬كما‭ ‬ودع‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وقال‭ ‬فينجر‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نتائجه‭ ‬الأخيرة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرضية‭. ‬ربما‭ ‬يصب‭ ‬عدم‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬أي‭ ‬نشوة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬في‭ ‬مصلحتهم،‭ ‬لأن‭ ‬الجماهير‭ ‬الألمانية‭ ‬لن‭ ‬تتوقع‭ ‬شيئا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬يفاجئهم‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فينجر‭ ‬أن‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬لديه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬‮«‬للتركيز‭ ‬مع‭ ‬لاعبيه‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الأمور‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬لمباريات‭ ‬ودية‭ ‬قوية‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭.‬

وانتقل‭ ‬فينجر‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬اللقب،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬والوصول‭ ‬لنهائي‭ .‬2022

وقال‭: ‬‮«‬ينتابك‭ ‬شعور‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لهذا‭ ‬المنتخب،‭ ‬لأنهم‭ ‬يلعبون‭ ‬بسهولة‭ ‬وبثقة‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬مذهلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أرى‭ ‬أيضا‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬نضج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭. ‬المدرب‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬اللاعبين‭ ‬لعدة‭ ‬أعوام،‭ ‬لذلك‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التغلب‭ ‬عليهم‭. ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أرى‭ ‬البرتغال،‭ ‬فريقا‭ ‬موهوبا‭ ‬للغاية‭ ‬ولديه‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬