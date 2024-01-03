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مدرب قطر يُعلن القائمة النهائية من دون مفاجآت

1/3/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خلت‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الدوحة‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و10‭ ‬فبراير،‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت‭.‬

وجاءت‭ ‬القائمة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭ ‬بحسب‭ ‬التعليمات‭ ‬الجديدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متوقع‭ ‬وضمّت‭ ‬الأسماء‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬المعفى‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وجرى‭ ‬استبعاد‭ ‬المهاجم‭ ‬محمد‭ ‬مونتاري‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للمنتخب‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬قطر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسب‭ ‬الإصابة‭.‬

وللسبب‭ ‬ذاته‭ ‬تم‭ ‬استبعاد‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬أسامة‭ ‬الطيري،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إدراج‭ ‬اسم‭ ‬سعود‭ ‬الخاطر‭ ‬حارس‭ ‬الوكرة‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬تينتين،‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬لأسباب‭ ‬فنية‭.‬

واحتفظ‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬بذات‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأول‭ ‬والوحيد‭ ‬للكرة‭ ‬القطرية‭ ‬بالتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬حاليا‭ ‬معسكراً‭ ‬داخلياً‭ ‬تحضيراً‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية،‭ ‬التقى‭ ‬خلاله‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬كمبوديا‭ (‬فاز‭ ‬3‭-‬0‭) ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬ودية‭ ‬ثانية‭ ‬وأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬الجمعة‭.‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬كمبوديا‭ ‬بداية‭ ‬مهمة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬استعانة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬بخدماته‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬لناديه‭ ‬عقب‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الوكرة‭.‬

ويعرف‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬اسبانية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬اسبانيول‭ ‬خبايا‭ ‬الكرة‭ ‬القطرية‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الوكرة‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬مواسم‭ ‬متتالية،‭ ‬وتوج‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022‭.‬

ويستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬بمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭.‬

وهنا‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬سعد‭ ‬الشيب‭ ‬ومشعل‭ ‬برشم‭ (‬السد‭)‬،‭ ‬وصلاح‭ ‬زكريا‭ (‬الدحيل‭)‬

الدفاع‭: ‬المهدي‭ ‬علي‭ ‬ولوكاس‭ ‬منديز‭ (‬الوكرة‭) ‬بوعلام‭ ‬خوخي‭ ‬وبيدرو‭ ‬ميجيل‭ ‬وطارق‭ ‬سلمان‭ (‬السد‭)‬،‭ ‬سلطان‭ ‬البريك‭ (‬الدحيل‭) ‬همام‭ ‬الأمين‭ (‬الغرافة‭) ‬بسام‭ ‬الراوي‭ (‬الريان‭).‬

الوسط‭: ‬أحمد‭ ‬فتحي‭ ‬وجاسم‭ ‬جابر‭ (‬العربي‭)‬،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حاتم‭ (‬الريان‭) ‬حسن‭ ‬الهيدوس‭ ‬وعلي‭ ‬أسد‭ ‬ومحمد‭ ‬وعد‭ ‬ومصطفى‭ ‬مشعل‭ (‬السد‭) ‬وخالد‭ ‬محمد‭ (‬الدحيل‭).‬

الهجوم‭: ‬أحمد‭ ‬الجانحي‭ ‬وأحمد‭ ‬علاء‭ (‬الغرافة‭) ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬ويوسف‭ ‬عبدالرزاق‭ (‬السد‭) ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬وإسماعيل‭ ‬محمد‭ (‬الدحيل‭) ‬خالد‭ ‬منير‭ (‬الوكرة‭).‬

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