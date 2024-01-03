مدرب قطر يُعلن القائمة النهائية من دون مفاجآت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): خلت القائمة النهائية التي أعلنها الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيس المدرب الجديد للمنتخب القطري لكرة القدم لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة بين 12 يناير و10 فبراير، من أي مفاجآت.
وجاءت القائمة المكونة من 26 لاعباً بحسب التعليمات الجديدة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفق ما هو متوقع وضمّت الأسماء التقليدية التي كان يعتمد عليها المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش المعفى من منصبه بشكل مفاجئ الشهر الماضي.
وجرى استبعاد المهاجم محمد مونتاري صاحب الهدف الوحيد للمنتخب «العنابي» في كأس العالم الأخيرة 2022 التي استضافتها قطر، وذلك بسب الإصابة.
وللسبب ذاته تم استبعاد اللاعب الشاب أسامة الطيري، فيما لم يتم إدراج اسم سعود الخاطر حارس الوكرة الذي يدربه تينتين، في القائمة النهائية لأسباب فنية.
واحتفظ المدرب الجديد بذات العمود الفقري من العناصر التي حققت الإنجاز الأول والوحيد للكرة القطرية بالتتويج بلقب كأس آسيا في نسختها الأخيرة التي جرت في الإمارات عام 2019.
ويخوض المنتخب القطري حاليا معسكراً داخلياً تحضيراً للبطولة القارية، التقى خلاله مع منتخب كمبوديا (فاز 3-0) في 31 ديسمبر الماضي، على أن يخوض ودية ثانية وأخيرة أمام المنتخب الأردني الجمعة.
وكانت مباراة كمبوديا بداية مهمة المدرب الإسباني مع «العنابي» بعد استعانة الاتحاد القطري بخدماته في النهائيات القارية فقط، على ان يعود لناديه عقب البطولة، وذلك حسب بيان رسمي من إدارة الوكرة.
ويعرف المدرب الذي قاد عدة أندية اسبانية على غرار اسبانيول خبايا الكرة القطرية إذ سبق له الإشراف على الوكرة لمدة ستة مواسم متتالية، وتوج بلقب أفضل مدرب في موسم 2021-2022.
ويستهل المنتخب القطري حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس آسيا بمواجهة نظيره اللبناني في 12 الشهر الجاري في المباراة الافتتاحية على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الصين وطاجيكستان.
وهنا القائمة النهائية:
حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد)، وصلاح زكريا (الدحيل)
الدفاع: المهدي علي ولوكاس منديز (الوكرة) بوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وطارق سلمان (السد)، سلطان البريك (الدحيل) همام الأمين (الغرافة) بسام الراوي (الريان).
الوسط: أحمد فتحي وجاسم جابر (العربي)، عبدالعزيز حاتم (الريان) حسن الهيدوس وعلي أسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل (السد) وخالد محمد (الدحيل).
الهجوم: أحمد الجانحي وأحمد علاء (الغرافة) أكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق (السد) المعز علي وإسماعيل محمد (الدحيل) خالد منير (الوكرة).
MENAFN03012024000055011008ID1107682584