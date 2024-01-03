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نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين

1/3/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نفدت‭ ‬جميع‭ ‬التذاكر‭ ‬المخصصة‭ ‬لمباراتي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الوديتين‭ ‬المقررتين‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬طرحها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وسارع‭ ‬المشجعون‭ ‬الصينيون‭ ‬الى‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬مشاهدة‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المقررتين‭ ‬ضد‭ ‬شنغهاي‭ ‬شينخوا‭ ‬وجيجيانغ‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬و28‭ ‬الحالي‭ ‬توالياً‭.‬

تم‭ ‬طرح‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬00‭ ‬صباحاً‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬03:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش‭) ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬وتم‭ ‬بيعها‭ ‬بحلول‭ ‬المساء‭.‬

ووفقاً‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الصينية،‭ ‬بيعت‭ ‬التذاكر‭ ‬الأغلى‭ ‬ثمناً‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬ثوانٍ‭ ‬معدودة‮»‬‭ ‬على‭ ‬طرحها‭. ‬وسيحصل‭ ‬الجمهور‭ ‬الصيني‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬رؤية‭ ‬رونالدو‭ ‬بعدما‭ ‬شاهد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬استعراضية‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬2‭-‬0‭.‬


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