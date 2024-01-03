المنتخب السعودي يرفع استعداداته.. ويواجه لبنان اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): واصل المنتخب السعودي الثلاثاء برنامجه التدريبي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من الشهر الحالي في دولة قطر . ويستعد «الأخضر» لخوض مواجهة ودية أمام منتخب لبنان اليوم الخميس على ملعب نادي الغرافة القطري.
وعمد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للسعودية إلى تقسيم البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين، أجريت كلتاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية حيث قسم مانشيني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين اكتفوا يوم أمس بتمارين التقوية، حيث أجريت لهم الاختبارات الفسيولوجية. فيما خصص مانشيني تمارين تقوية للمجموعة الثانية في النادي الرياضي ثم تمارين تكتيكية على أرضية الملعب . وفي الفترة المسائية، أجرى مانشيني تمارين متنوعة بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين التمرير بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، غادر الثلاثي علي هزازي، وخالد الغنام، ومحمد مران المعسكر بعد إعلان قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس آسيا 2023.
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