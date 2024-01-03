Thursday, 04 January 2024 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب السعودي يرفع استعداداته.. ويواجه لبنان اليوم

1/3/2024 7:21:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬برنامجه‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬سيلين‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمنافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ . ‬ويستعد‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭.‬

وعمد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للسعودية‭ ‬إلى‭ ‬تقسيم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬لحصتين‭ ‬تدريبيتين،‭ ‬أجريت‭ ‬كلتاهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬منتجع‭ ‬سيلين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬حيث‭ ‬قسم‭ ‬مانشيني‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬ضمت‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬اكتفوا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بتمارين‭ ‬التقوية،‭ ‬حيث‭ ‬أجريت‭ ‬لهم‭ ‬الاختبارات‭ ‬الفسيولوجية‭. ‬فيما‭ ‬خصص‭ ‬مانشيني‭ ‬تمارين‭ ‬تقوية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬ثم‭ ‬تمارين‭ ‬تكتيكية‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ . ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬أجرى‭ ‬مانشيني‭ ‬تمارين‭ ‬متنوعة‭ ‬بدأت‭ ‬بتمارين‭ ‬الاحماء‭ ‬ثم‭ ‬تمرين‭ ‬المربعات‭ ‬ثم‭ ‬تمرين‭ ‬التمرير‭ ‬بعدها‭ ‬طبق‭ ‬تمارين‭ ‬تكتيكية‭ ‬متنوعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تقسيمه‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬مساحة‭ ‬الملعب،‭ ‬لتختتم‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بتمارين‭ ‬الإطالة‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬غادر‭ ‬الثلاثي‭ ‬علي‭ ‬هزازي،‭ ‬وخالد‭ ‬الغنام،‭ ‬ومحمد‭ ‬مران‭ ‬المعسكر‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬قائمة‭ ‬الأخضر‭ ‬النهائية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭.‬

MENAFN03012024000055011008ID1107682582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث