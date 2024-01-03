المنتخب السعودي يرفع استعداداته.. ويواجه لبنان اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬برنامجه‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬سيلين‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمنافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ . ‬ويستعد‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭.‬

وعمد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للسعودية‭ ‬إلى‭ ‬تقسيم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬لحصتين‭ ‬تدريبيتين،‭ ‬أجريت‭ ‬كلتاهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬منتجع‭ ‬سيلين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬حيث‭ ‬قسم‭ ‬مانشيني‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬ضمت‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬اكتفوا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بتمارين‭ ‬التقوية،‭ ‬حيث‭ ‬أجريت‭ ‬لهم‭ ‬الاختبارات‭ ‬الفسيولوجية‭. ‬فيما‭ ‬خصص‭ ‬مانشيني‭ ‬تمارين‭ ‬تقوية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬ثم‭ ‬تمارين‭ ‬تكتيكية‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ . ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬أجرى‭ ‬مانشيني‭ ‬تمارين‭ ‬متنوعة‭ ‬بدأت‭ ‬بتمارين‭ ‬الاحماء‭ ‬ثم‭ ‬تمرين‭ ‬المربعات‭ ‬ثم‭ ‬تمرين‭ ‬التمرير‭ ‬بعدها‭ ‬طبق‭ ‬تمارين‭ ‬تكتيكية‭ ‬متنوعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تقسيمه‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬مساحة‭ ‬الملعب،‭ ‬لتختتم‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بتمارين‭ ‬الإطالة‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬غادر‭ ‬الثلاثي‭ ‬علي‭ ‬هزازي،‭ ‬وخالد‭ ‬الغنام،‭ ‬ومحمد‭ ‬مران‭ ‬المعسكر‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬قائمة‭ ‬الأخضر‭ ‬النهائية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭.‬