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منتخب مصر يخوض تدريبه الأول

1/3/2024 7:21:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خاض‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬تدريبه‭ ‬الأول‭ ‬داخل‭ ‬استاد‭ ‬مصر‭ ‬بمدينة‭ ‬مصر‭ ‬للألعاب‭ ‬الأوليمبية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ .‬

شارك‭ ‬في‭ ‬المران‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬وأحمد‭ ‬الشناوي‭ ‬ومحمد‭ ‬أبو‭ ‬جبل‭ ‬ومحمد‭ ‬صبحي‭ ‬وعمر‭ ‬كمال‭ ‬ومحمد‭ ‬هاني‭ ‬وأحمد‭ ‬حجازي‭ ‬وعلي‭ ‬جبر‭ ‬وأحمد‭ ‬سامي‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬وأسامة‭ ‬جلال‭ ‬ومحمد‭ ‬حمدي‭ ‬وأحمد‭ ‬فتوح‭ ‬ومروان‭ ‬عطية‭ ‬وأحمد‭ ‬نبيل‭ ‬كوكا‭ ‬ومحمد‭ ‬النني‭ ‬ومحمود‭ ‬حمادة‭ ‬وحمدي‭ ‬فتحي‭ ‬وإمام‭ ‬عاشور‭ ‬وأحمد‭ ‬سيد‭ ‬زيزو‭ ‬و‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‮
‬وعمر‭ ‬مرموش‭ ‬ومحمود‭ ‬حسن‭ ‬تريزيجيه‭ ‬ومصطفى‭ ‬محمد‭ ‬ومحمود‭ ‬كهربا‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬كوكا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتظم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬أمس‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‮

وأدى
الحارسان‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬و‭ ‬أحمد‭ ‬الشناوي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أسامة‭ ‬جلال‭ ‬تدريبات‭ ‬تأهيلية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬العلا‭ .‬

حضر‭ ‬مران‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬حازم‭ ‬إمام‭ ‬عضو‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ .‬

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