انطلاق منافسات رالي داكار السعودية غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (د ب أ): تنطلق غدًا الجمعة منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.
وذكر بيان رسمي أمس الأربعاء أن المتنافسين أكملوا استعداداتهم النهائية للتحدي الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي، والذي تحتضنه السعودية للعام الخامس على التوالي.
ومن المقرر أن ينطلق المشاركون من مدينة العلا السياحية والتي تقع شمال غرب السعودية على أن تختتم المنافسات في ينبع (على ساحل البحر الأحمر) في الـ 19 من يناير. ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن السعودية، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترا، منها 4827 كيلومترا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ويشارك في المُنافسات هذا العام 10 سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة «تي 1»، وإبراهيم المهنا في فئة «ستوك»، فيما يشارك صالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة «تي 3»، ويشارك ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة «تي 4»، كما يتنافس طارق الرماح في فئة «تي 5»، بينما يشارك عبد الحليم المغيرة في فئة الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة الكوادز.
MENAFN03012024000055011008ID1107682580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.