انطلاق منافسات رالي داكار السعودية غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تنطلق‭ ‬غدًا‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬والدراجين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬المتنافسين‭ ‬أكملوا‭ ‬استعداداتهم‭ ‬النهائية‭ ‬للتحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬المحركات‭ ‬والرالي،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬السعودية‭ ‬للعام‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬العلا‭ ‬السياحية‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬ينبع‭ (‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭) ‬في‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬يناير‭. ‬ويستهل‭ ‬السائقون‭ ‬رحلتهم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمرحلة‭ ‬تمهيدية‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬العُلا،‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬رحلة‭ ‬تعبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬يمر‭ ‬المسار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالحناكية‭ ‬والدوادمي‭ ‬والسلامية‭ ‬والهفوف‭ ‬وشبيطة‭ ‬والرياض‭ ‬وحائل‭ ‬وينبع،‭ ‬ولمسافة‭ ‬إجمالية‭ ‬تتخطى‭ ‬7891‭ ‬كيلومترا،‭ ‬منها‭ ‬4827‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الخاصة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للتوقيت‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المُنافسات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬10‭ ‬سائقين‭ ‬سعوديين‭ ‬هم‭: ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬1‮»‬،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬المهنا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬ستوك‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬صالح‭ ‬السيف‭ ‬ودانية‭ ‬عقيل‭ ‬ومشاعل‭ ‬العبيدان‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬3‮»‬،‭ ‬ويشارك‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬سعيدان‭ ‬ومها‭ ‬الحملي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬4‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يتنافس‭ ‬طارق‭ ‬الرماح‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬5‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬يشارك‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬المغيرة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وهاني‭ ‬النومسي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الكوادز‭.‬