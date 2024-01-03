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دي مينور يُسقِط ديوكوفيتش وبولندا إلى نصف النهائي

1/3/2024 7:21:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مُني‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬بخسارة‭ ‬صادمة‭ ‬أمام‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وقدّم‭ ‬الأسترالي‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬والمصنف‭ ‬12‭ ‬عالمياً‭ ‬أداءً‭ ‬ملفتاً‭ ‬أمام‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬وفاز‭ ‬بـ33‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬34‭ ‬ممكنة‭ ‬على‭ ‬إرساله،‭ ‬حاسماً‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬94‭ ‬دقيقة‭ ‬ومحققاً‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭. ‬وقال‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفائز‭ ‬بـ24‭ ‬لقباً‭ ‬كبيراً‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مميز‭ ‬جدا‭. ‬نوفاك‭ ‬رائع‭ ‬وما‭ ‬فعله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬مميز‭ ‬جدا‭. ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬ومذهل‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬بيرث‭ ‬وأستراليا‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تواجه‭ ‬نوفاك‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬وتستمتع‭... ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭. ‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬يومي‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭. ‬وبذلك،‭ ‬مهّد‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬لبلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬لاحقاً‭ ‬بمباراة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬بين‭ ‬أيلا‭ ‬تومليانوفيتش‭ ‬وناتاليا‭ ‬ستيفانوفيتش،‭ ‬وإلا‭ ‬سيكون‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭. ‬وبلغت‭ ‬بولندا‭ ‬بقيادة‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتخطيها‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عناء‭ ‬3‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بيرث‭. ‬ووضع‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬جينجين‭ ‬جانغ‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬كينوين‭ ‬جينغ‭ ‬بسهولة‭ ‬6-2‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬حقاً‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬بها‭ ‬وأيضاً‭ ‬بالأجواء‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬حقاً‭ ‬أنه‭ ‬باستطاعتنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭ ‬حين‭ ‬نلعب‭ ‬ضمن‭ ‬فريق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يسعدني‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بجانبه‭ (‬هوركاتش‭) ‬وأنا‭ ‬أستمتع‭ ‬بكل‭ ‬مباراة‭ ‬نخوضها‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتراخ‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬رغم‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬وفاز‭ ‬أيضاً‭ ‬بمباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬بصعوبة‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كاتارينا‭ ‬بيتر‭ ‬ويان‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬يو‭ ‬شياودي‭ ‬وسون‭ ‬فاجينغ‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و10‭-‬7‭.‬


تأهل‭ ‬اليونان‭ ‬وألمانيا‭ ‬

وتلتقي‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬مع‭ ‬النرويج‭ ‬ونجمها‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬أو‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بلوغها‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬بقيادة‭ ‬أدريان‭ ‬مانارينو‭ ‬وكارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تأهل‭ ‬ألمانيا‭ ‬أيضاً‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬منتخبين‭ ‬وصيفين‭. ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬مانارينو،‭ ‬المصنف‭ ‬22‭ ‬عالمياً،‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬لورنتسو‭ ‬سونيغو‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬غارسيا،‭ ‬المصنفة‭ ‬20‭ ‬عالمياً،‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كين‭ ‬روزوول‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سيدني‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬الهامشية‭ ‬خرجت‭ ‬فرنسا‭ ‬منتصرة‭ ‬أيضاً‭ ‬عبر‭ ‬إليكسان‭ ‬ليشيميا‭ ‬وإدوار‭ ‬روجيه‭ ‬فاسلان‭ ‬اللذين‭ ‬تغلبا‭ ‬على‭ ‬نوريا‭ ‬برانكاتشو‭ ‬وفلافيو‭ ‬كوبولي‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬4‭.‬

وحسمت‭ ‬اليونان‭ ‬بطاقة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬بعد‭ ‬تقدمها‭ ‬على‭ ‬كندا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بفضل‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬وماريا‭ ‬ساكّاري،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬ستيفن‭ ‬دييز‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬والثانية‭ ‬على‭ ‬ليلى‭ ‬فرنانديز‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬و6‭-‬3‭. ‬وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬هامشية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اليونانيين‭ ‬الذين‭ ‬سيتواجهون‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سيدني‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬18‭ ‬منتخباً‭ ‬وُزّعت‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬وتتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري،‭ ‬وتتضمّن‭ ‬كل‭ ‬مواجهة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬للرجال‭ ‬ومثلها‭ ‬للسيدات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أبطال‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬وأفضل‭ ‬منتخب‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيدني‭ ‬وبيرث‭.‬


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