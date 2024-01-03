6 فيتامينات نقصها بالجسم يرتبط بتساقط الشعر

MENAFN - Khaberni) خبرني - إن تساقط الشعر ليس مجرد مشكلة تجميلية ولكن بالنسبة للكثيرين، يمكن أن يؤثر بشكل عميق على صحتهم العاطفية أيضًا. مع التقدم في السن أو في حالة الجينات، يمكن أن يكون تساقط الشعر مشكلة، ولكن بسبب نقص العديد من الفيتامينات في الجسم، يمكن بالتالي إلقاء اللوم على حدوث تساقط الشعر والصلع. لنمو شعر صحي، تلعب الفيتامينات دورًا أساسيًا. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، لا يدرك البعض مدى اعتماد الشعر على كمية كافية من الفيتامينات، مما يؤدي إلى هشاشة الشعر وتساقطه وترققه. وللتعرف على أوجه القصور والعمل على معالجتها، تم تسليط الضوء على ما يلي:





1. فيتامين D

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D إلى هشاشة الشعر وسهولة تكسره، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وترققه بشكل مفرط. إن المستويات المنخفضة من فيتامين D مسؤولة أيضًا عن شيب الشعر. إذا كان الجسم يفتقر إلى الفيتامين بشكل مفرط، فيمكن تناول الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة بكمية صحية. كما أن زيادة التعرض لأشعة الشمس مفيد للجسم لاستعادة فيتامين D.





2. فيتامين A

يؤدي نقص فيتامين A إلى ترقق الشعر وتساقطه بشكل مفرط. ستستغرق فترة إعادة النمو بعد تساقط الشعر أشهرًا، في حين يمكن أيضًا ملاحظة حدوث قشرة الرأس بكمية كبيرة. والخبر الإيجابي هو أنه يمكن تعويض نقص فيتامين A عن طريق تناول كبسولات فيتامين A. وللحصول على نتائج أفضل، ينبغي تناول الخضروات البرتقالية والصفراء اللون الغنية بفيتامين A، مثل البطاطا الحلوة والجزر والفلفل، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الداكنة. يمكن أيضًا تناول زيت كبد سمك القد لزيادة مستويات فيتامين A في الجسم.





3. فيتامين E

يمكن أن يشير تساقط الشعر اليومي وترقق فروة الرأس إلى نقص فيتامين E. يكون الأشخاص، الذين يعانون من انخفاض فيتامين E، معرضين أيضًا لاضطرابات المناعة الذاتية مثل الثعلبة البقعية. يمكن تناول فيتامين E، عن طريق المكملات الغذائية أو يمكن أن يؤدي استهلاك بذور دوار الشمس والسبانخ واللوز والأفوكادو إلى زيادة مستوى فيتامين E في الجسم. كما يمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت ثمر الورد مع زيت الزيتون للحصول على نتائج أفضل.\





4. فيتامين C

إذا كان الشخص يعاني من جفاف الشعر والأطراف المتقصفة وزيادة التساقط وبطء النمو، فمن الممكن أن يكون هناك نقص لفيتامين C في الجسم. ينبغي للمرء أن يحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي والفلفل والحمضيات والفراولة في نظامه الغذائي لتحسين مستوى فيتامين C في الجسم. كما أن هناك دائمًا مكملات غذائية متاحة.





5. حمض الفوليك

إن فيتامين B9 أو حمض الفوليك مهم جداً لأنه المسؤول عن نمو الخلايا وانقسامها. إذا لم يكن لدى الجسم ما يكفي من حمض الفوليك، فيمكن أن يضعف نمو انقسام الخلايا المطلوب لإنتاج شعر جديد. سيؤدي نقص حمض الفوليك إلى إبطاء العملية وربما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط. إن الخبر السار هو أنه يمكن استعادة مستويات حمض الفوليك الكافية عن طريق تناول الخضروات الورقية والحمضيات والعدس والفاصوليا. وبالتالي يساعد فيتامين B9 في تغذية الشعر الكثيف بمعدل نمو سريع





6. حديد

يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى تساقط شعر فروة الرأس مع توقف نمو الشعر مما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ترقق الشعر. على الرغم من أن نقص الحديد يمكن علاجه باتباع نظام غذائي جيد ومكملات الحديد، لكن يمكن أيضًا ببساطة تناول أدوية الحديد عن طريق الفم. للحصول على نتائج أفضل، ينبغي إدراج العدس والسبانخ والفاصوليا واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة في النظام الغذائي، أو المصادر الحيوانية التي من شأنها تحسين مستوى الحديد في الجسم، ومن شأنها أن تقلل من دورة تساقط الشعر.



