الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد سند غنام ويواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN / فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الشهيد سند غنام في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، إضافة لتدمير منازل ومنشآت المواطنين الخاصة والعامة داخله ومحيطه.

وأفادت مصادر محلية في طولكرم بتفجير منزل عائلة غنام في حارة المنشية، بعدما أجبرت سكانه على مغادرته، علما أن الشهيد سند استشهد عام 2005، وتعرض المنزل للتدمير عدة مرات من قبل الاحتلال خلال السنوات والفترات الماضية.

كما فجرت قوات الاحتلال موقعا في منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، حيث أفادت المصادر، بسماع دوي انفجار ضخم هز المخيم والمدينة، تبعه دخان كثيف من الموقع المستهدف.

وأكد شهود عيان من المخيم، أن الانفجار ناجم عن تفجير جيش الاحتلال لأحد المنازل القديمة "المهجورة"، بالتزامن مع سلسلة انفجارات متتالية نتيجة تدمير الاحتلال لعدد من ممتلكات المواطنين في مختلف حارات لمخيم، واشتعال النيران فيها.

كما حطمت قوات الاحتلال بآلياتها، أبواب المنازل والمحال التجارية على طول الشارع عند مدخل المخيم، وقامت باقتحامها وتخريب محتوياتها.

وتعرضت معظم منازل المواطنين في المخيم للمداهمة والتخريب، وجرى اعتقال أصحابها، وإخضاعهم للاستجواب والتحقيق الميداني، وتدمير محتوياتها، وتحويل العشرات منها الى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية منها، بعد أجبرت سكانها على المغادرة خارج المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قاعة حيفا ومسجد أبو بكر الصديق، واعتلت سطحه وحولته الى نقطة مراقبة، ودفعت بتعزيزات عسكرية مكثفة قادمة من المحور الغربي للمدينة، الى مخيم نور شمس الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 19 ساعة، كما واصلت فرض حصار مشدد عليه من كافة جهاته ومداخله مع فرض حظر للتجوال.

وتزامن هذا الاقتحام مع اقتحام آخر متواصل لمخيم طولكرم المجاور، وتدمير جرافات الاحتلال لشوارعه والبنى التحتية، وممتلكات المواطنين من محال تجارية ومركبات في مختلف حاراته، وتحديدا حارة المدارس، ومربعة حنون، والبلاونة، وإطباق الحصار عليه، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وانتشرت آليات الاحتلال في عدة محاور بالمدينة، تركزت في دوار العليمي المعروف بالمحاكم، وعلى طول شارع نابلس، ومحيط مخيم طولكرم المحاصر بالقناصة المنتشرة على البنايات العالية، وشارع السكة الذي يصل الى مخيم نور شمس مرورا بضاحية اكتابا، وشارع شويكة وحي الأقصى شمال المدينة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت نادي طولكرم الثقافي وقامت بتفتيشه، في الوقت الذي أوقفت فيه المركبات والمواطنين والأطفال أثناء تواجدهم في أحياء المدينة، وأخضعتهم للتفتيش والاستجواب.



