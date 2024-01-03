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المقاولين تعقد ورشة تعريفية بمشاريع البنية التحتية ذات العمالة المكثفة

1/3/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت نقابة المقاولين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ورشة عمل للتعريف بطبيعة مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة للمقاولين ضمن الفئات المستهدفة والممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني KFW والذي تنفذه منظمة العمل الدولية.


وافتتح الجلسة نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، والذي أكد أن هذه المحاضرات تأتي ضمن آلية تعريف المقاولين بالمشاريع المقبلة وآلية تقديم العطاءات، مشيراً إلى أن حجم المشاريع خلال الفترة المقبلة يفوق 4 ملايين دينار تقريباً.

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