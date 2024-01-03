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بسبب توترات البحر الأحمر..أسعار القهوة قد ترتفع عالمياً

1/3/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المنظمة الدولية للقهوة، اليوم الأربعاء، إن أسعار البن عالمياً قد تشهد ارتفاعاً، وذلك بعد أن قررت شركات الشحن رفع رسوم النقل في بعض المسارات نتيجة هجمات في البحر الأحمر التي دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة.
وقالت المنظمة في تقرير، إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر
ويعتمد زبائن في أوروبا على كميات كبيرة من البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وكذلك إندونيسيا، كما يشترون أنواعا من البن عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق أفريقيا.
وقد يكون للمشكلات في البحر الأحمر تداعيات إضافية على البن والكاكاو والقطن، خاصة وأن السلع الزراعية هذه تنقل عادة في حاويات.


وقال الحوثيون، اليوم، إنهم استهدفوا سفينة حاويات تديرها شركة "سي.إم.إيه. سي.جي.إم" وذلك بعد أيام من هجوم آخر على سفينة تابعة لشركة ميرسك.

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