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ندوة في الجامعة الأردنية تناقش التميز المؤسسي

1/3/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة تسعى إلى التميز في عملياتها التدريسية والبحثية والإدارية، عبر تحفيز البيئة الجامعية للحصول على مراتب متقدمة في مختلف مقاييس التصنيف العالمية، محليا وإقليميا وعالميا، وذلك من خلال استراتيجية قائمة على أهداف التنمية المستدامة.


وقال عبيدات إن الجامعة، وعبر سعيها الدؤوب نحو مصاف الجامعات العالمية، عملت ولا تزال على ترسيخ ثقافة التميز بين العاملين، وبناء منظومة القيم والمبادئ التي يجب أن تتحلى بها الكوادر، لينعكس ذلك على نتاجات ومخرجات التعلّم في برامجها، بما في ذلك المهنية والتطبيقية.

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