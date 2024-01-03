ندوة في الجامعة الأردنية تناقش التميز المؤسسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة تسعى إلى التميز في عملياتها التدريسية والبحثية والإدارية، عبر تحفيز البيئة الجامعية للحصول على مراتب متقدمة في مختلف مقاييس التصنيف العالمية، محليا وإقليميا وعالميا، وذلك من خلال استراتيجية قائمة على أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبيدات إن الجامعة، وعبر سعيها الدؤوب نحو مصاف الجامعات العالمية، عملت ولا تزال على ترسيخ ثقافة التميز بين العاملين، وبناء منظومة القيم والمبادئ التي يجب أن تتحلى بها الكوادر، لينعكس ذلك على نتاجات ومخرجات التعلّم في برامجها، بما في ذلك المهنية والتطبيقية.
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