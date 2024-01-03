العدل الدولية تُحدد موعد محاكمة إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على "إسرائيل" بشأن حرب غزة، يومي 11 و12 يناير الجاري.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة الماضية، إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل" تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على غزة.
وقالت "إسرائيل" إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اسبوعين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.
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