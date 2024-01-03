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العدل الدولية تُحدد موعد محاكمة إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية

1/3/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على "إسرائيل" بشأن حرب غزة، يومي 11 و12 يناير الجاري.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة الماضية، إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل" تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على غزة.
وقالت "إسرائيل" إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اسبوعين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.




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