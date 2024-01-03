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اليرموك والوطنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تفاهم

1/3/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لمأسسة العمل بين الجانبين في مجال بناء الشراكات لتعزيز دور المرأة والشباب.


ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، والأمينة العامة للجنة المهندسة مها العلي.

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