اليرموك والوطنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تفاهم

اليرموك والوطنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تفاهم
التاريخ
1/3/2024 7:16:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لمأسسة العمل بين الجانبين في مجال بناء الشراكات لتعزيز دور المرأة والشباب.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، والأمينة العامة للجنة المهندسة مها العلي.
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