إعلان نتائج المشروع البحثي الريادي حول الزراعة الذكية بالهاشمية

وتضمنت الجلسة الختامية عرض مخرجات المشروع المتنوعة والتي تمثلت في افتتاح "مختبر إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي"، وتدشين "منصة رقمية للزراعة الذكية"، وإطلاق "تطبيق الزراعة الذكية ،الأول من نوعه لإدارة الموارد المائية والري، وافتتاح "حديقة للزارعة الذكية"، وأثر المشروع على المساقات التعليمية في قسم الهندسة الكهربائية بإضافة مساق "إنترنت الأشياء"، وعرض مشاريع تخرج ومشروعات بحثية وتدريبية انجزها طلبة القسم.

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