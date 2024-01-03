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إعلان نتائج المشروع البحثي الريادي حول الزراعة الذكية بالهاشمية

1/3/2024 7:16:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الهاشمية والمركز الوطني للبحوث الزراعية نتائج المشروع البحثي الريادي حول الزراعة الذكية والذي حمل عنوان "نظام الري والفحص الآلي الذكي والمستدام للمزارع النائية في الأردن"،الممول من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة".


وتضمنت الجلسة الختامية عرض مخرجات المشروع المتنوعة والتي تمثلت في افتتاح "مختبر إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي"، وتدشين "منصة رقمية للزراعة الذكية"، وإطلاق "تطبيق الزراعة الذكية ،الأول من نوعه لإدارة الموارد المائية والري، وافتتاح "حديقة للزارعة الذكية"، وأثر المشروع على المساقات التعليمية في قسم الهندسة الكهربائية بإضافة مساق "إنترنت الأشياء"، وعرض مشاريع تخرج ومشروعات بحثية وتدريبية انجزها طلبة القسم.

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