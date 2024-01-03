المقاومة تبث مشاهد لقصفها قوات الاحتلال بخان يونس
التاريخ
1/3/2024 7:16:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت المقاومة الفلسطينية مشاهد لعملية مشتركة نفذتها سرايا القدس وكتائب القسام استهدفت تجمعا لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف الهاون وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقتٍ سابق قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال بمدينة خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
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