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المقاومة تبث مشاهد لقصفها قوات الاحتلال بخان يونس

1/3/2024 7:16:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت المقاومة الفلسطينية مشاهد لعملية مشتركة نفذتها سرايا القدس وكتائب القسام استهدفت تجمعا لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف الهاون وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي وقتٍ سابق قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال بمدينة خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

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