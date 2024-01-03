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الاحتلال يرفض التعليق على تفجيرات إيران

1/3/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري التعليق على التفجيرين الذين وقعا في جنوب ايران وتسببا بوفاة اكثر من 180 شخصا واصابة 170 .
وقال هاغاري في المؤتمر الصحفي اليومي : لا تعليق لدينا على التفجيرات التي وقعت في إيران، ونركز على الحرب ضد حماس.
واردف هاغاري : قواتنا تواصل العمل في خان يونس فوق الأرض وتحتها، والعمليات ستستغرق وقتا.


وتابع : نواصل جهودنا والضغط العسكري لإعادة الرهائن من غزة.

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