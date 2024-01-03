الاحتلال يرفض التعليق على تفجيرات إيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري التعليق على التفجيرين الذين وقعا في جنوب ايران وتسببا بوفاة اكثر من 180 شخصا واصابة 170 .
وقال هاغاري في المؤتمر الصحفي اليومي : لا تعليق لدينا على التفجيرات التي وقعت في إيران، ونركز على الحرب ضد حماس.
واردف هاغاري : قواتنا تواصل العمل في خان يونس فوق الأرض وتحتها، والعمليات ستستغرق وقتا.
وتابع : نواصل جهودنا والضغط العسكري لإعادة الرهائن من غزة.
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