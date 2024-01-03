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تركيا: معدّل التضخّم يقترب من 65٪

1/3/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجّل معدّل التضخّم في تركيا مستوى مرتفع جديد، واقترب من نسبة 65%.

وتقترب تركيا من بلوغ ذروة تضخم نسبتها ما بين 70% و75% في أيار المقبل.


ويتوقّع فريق الرئيس رجب طيّب أردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخّم بالتراجع من معدّلات تقارب مستويات قياسيّة في غضون 4 أشهر.


ووصل المعدّل إلى أعلى نسبة منذ عقود بلغت 85 % في أكتوبر 2022 قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع بشكل ثابت لاحقا.

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