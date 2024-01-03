تركيا: معدّل التضخّم يقترب من 65٪

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجّل معدّل التضخّم في تركيا مستوى مرتفع جديد، واقترب من نسبة 65%.
وتقترب تركيا من بلوغ ذروة تضخم نسبتها ما بين 70% و75% في أيار المقبل.
ويتوقّع فريق الرئيس رجب طيّب أردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخّم بالتراجع من معدّلات تقارب مستويات قياسيّة في غضون 4 أشهر.
ووصل المعدّل إلى أعلى نسبة منذ عقود بلغت 85 % في أكتوبر 2022 قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع بشكل ثابت لاحقا.
MENAFN03012024000208011052ID1107682537
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.