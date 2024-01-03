18 شركة شحن غيرت مسارها إثر الهجمات بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المنظمة البحرية الدولية ، اليوم الأربعاء ، ان 18 شركة شحن تغير مسار سفنها لتبحر حول أفريقيا بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
وبينت المنظمة ان اتجاه السفن إلى جنوب أفريقيا ومنها إلى أوروبا والعالم أسهم في رفع تكاليف النقل البحري.
وقالت المنظمة: لدينا برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في البحر الأحمر.
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