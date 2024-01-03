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18 شركة شحن غيرت مسارها إثر الهجمات بالبحر الأحمر

1/3/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المنظمة البحرية الدولية ، اليوم الأربعاء ، ان 18 شركة شحن تغير مسار سفنها لتبحر حول أفريقيا بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
وبينت المنظمة ان اتجاه السفن إلى جنوب أفريقيا ومنها إلى أوروبا والعالم أسهم في رفع تكاليف النقل البحري.
وقالت المنظمة: لدينا برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في البحر الأحمر.




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