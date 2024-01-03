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حظوظ متساوية

1/3/2024 7:13:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } مع‭ ‬اقتراب‭ ‬هوجة‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية؛‭ ‬فإن‭ ‬قلوب‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الكروي‭ ‬البحريني‭ ‬يزداد‭ ‬خفقانها،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬لديه‭ ‬ذات‭ ‬الحظوظ‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬أو‭ ‬المجموعات‭ ‬الأخرى؛‭ ‬لأن‭ ‬الحظوظ‭ ‬تبقى‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬الجميع،‭ ‬لوقت‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬تصفية‭ ‬المجموعات،‭ ‬وبعدها‭ ‬يمكن‭ ‬قراءة‭ ‬الأوراق‭ ‬جيدا‭.‬


} لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفقد‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬منتخبنا،‭ ‬أو‭ ‬نقلل‭ ‬قيمته‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬فمن‭ ‬سيذهب‭ ‬للدوحة؛‭ ‬سيكون‭ ‬ذاهبا‭ ‬للمنافسة‭ ‬وللتأكيد‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬ذاهبا‭ (‬للتسدح‭ ‬والتبطح‭) ‬وإنما‭ ‬لتأكيد‭ ‬أن‭ ‬قيمته‭ ‬متساوية‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬حتى‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تُستبعد‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ (‬بهطرقة‭) ‬من‭ ‬المحللين؛‭ ‬وإن‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬هكذا‭ ‬بطولات‭ ‬نستبعد‭ ‬المفاجآت‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكبار‭.‬


} تشكيلة‭ (‬بيتزي‭) ‬لمنتخبنا‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عنها،‭ ‬ووضعت‭ ‬باختياره‭ ‬ووفق‭ ‬رؤيته؛‭ ‬بأن‭ ‬المجموعة‭ ‬المختارة‭ ‬هي‭ ‬الأقدر‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬وإن‭ ‬تباينت‭ ‬معها‭ ‬آراء‭ ‬المحللين‭ ‬للدوري‭ ‬والمتابعين‭ ‬له،‭ ‬ولهم‭ ‬رؤيتهم‭ ‬وبشكل‭ ‬دقيق‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬لاعب،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬هكذا‭ ‬يمكن‭ ‬تقييم‭ ‬الأمور‭ ‬لكنها‭ ‬آراء‭ ‬تبقى‭ ‬محترمة‭ ‬حين‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬متابعين‭ ‬لمباريات‭ ‬الدوري‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭.‬


} شخصيّا‭ ‬أراهن‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية؛‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬الآن‭ ‬المرشحة‭ ‬رقم‭ ‬واحد؛‭ ‬ولكن‭ ‬الطريق‭ ‬أمامها‭ ‬ليس‭ ‬مفروشا‭ ‬بالورود،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول؛‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نسجل‭ ‬موقفا‭ ‬مادامت‭ ‬حظوظنا‭ ‬من‭ ‬البدء‭ ‬تتساوى‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬وأن‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ممن‭ ‬يمكنهم‭ ‬صناعة‭ ‬التاريخ‭ ‬لأنفسهم‭ ‬وبلدهم،‭ ‬عبر‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬الكوريين‭ ‬بالتعادل‭.!‬


} صحيح‭ ‬أن‭ ‬المفاجآت‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النهائيات؛‭ ‬ولكن‭ ‬العمالقة‭ ‬يأتون‭ ‬بصبغات‭ ‬بطولية؛‭ ‬إما‭ ‬قياسا‭ ‬على‭ ‬تصنيفهم‭ ‬القاري‭ ‬وإما‭ ‬الدولي،‭ ‬ويحترمون‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دونهم‭ ‬مستوى‭ ‬لأمور‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمركزين‭ ‬الاول‭ ‬والثاني؛‭ ‬لأنهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬يحاولون‭ ‬تحديد‭ ‬مسارهم،‭ ‬لذا‭ ‬شخصيّا‭ ‬أراهن‭ ‬بأن‭ ‬نتيجتنا‭ ‬الإيجابية‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬ستحدد‭ ‬مسارنا‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬فالآخرون‭ ‬يضعون‭ ‬حسابا‭ ‬لفريقنا‭!‬


} على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬فإن‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬يعولون‭ ‬على‭ ‬نجومهم‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لأنهم‭ ‬يشكلون‭ ‬فارق‭ ‬المستوى‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬تراهن‭ ‬عليها‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬وإيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأستراليا،‭ ‬ولذا‭ ‬هم‭ ‬الأكثر‭ ‬ترشيحا‭ ‬للمنافسة؛‭ ‬وهنا‭ ‬تبدو‭ ‬فائدة‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬المتقدمة‭ ‬كرويا‭ ‬فهي‭ ‬تصنع‭ ‬اللاعبين‭ ‬فعليا‭ ‬وتصقلهم‭ ‬للمنتخبات‭.‬

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