((محمية العرين)) .. وسيارة الجولف..!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالأمس‭ ‬أبلغني‭ ‬أحد‭ ‬الزملاء‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬وعائلته‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الإجازة‭ ‬بزيارة‭ ‬‮«‬محمية‭ ‬العرين‮»‬،‭ ‬لاستعادة‭ ‬الذكريات‭ ‬الجميلة،‭ ‬وقضاء‭ ‬وقت‭ ‬عائلي‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬ممتع،‭ ‬وتمكين‭ ‬الأبناء‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحياة‭ ‬البرية‭ ‬والحدائق‭ ‬والأزهار‭.. ‬ولكن‭ ‬يا‭ ‬فرحة‭ ‬ما‭ ‬تمت‭..!! ‬حيث‭ ‬صدم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬عكرت‭ ‬صفو‭ ‬الرحلة،‭ ‬وأفسدت‭ ‬متعة‭ ‬‮«‬الكشتة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬بتغيير‭ ‬مسار‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬أكثر‭ ‬جمالا‭ ‬ومتعة،‭ ‬وأقل‭ ‬نفقة‭.‬

يقول‭ ‬الزميل‭: ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬محمية‭ ‬العرين‮»‬‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬دينارين‭ ‬للفرد‭ ‬الواحد،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتوقعه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معرفتنا‭ ‬سابقا‭ ‬بأن‭ ‬الرسوم‭ ‬كانت‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.. ‬فقلنا‭ ‬ربما‭ ‬أن‭ ‬المحمية‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬وتوسعتها،‭ ‬وربما‭ ‬تم‭ ‬إدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬والكائنات‭ ‬الحية‭ ‬فيها،‭ ‬وربما‭ ‬كانت‭ ‬الحدائق‭ ‬أوسع،‭ ‬والزهور‭ ‬أكثر،‭ ‬والجولات‭ ‬أكبر‭.‬

ولكن‭ ‬كل‭ ‬توقعاتنا‭ ‬وأحلامنا،‭ ‬وآمالنا‭ ‬وأمنياتنا،‭ ‬ذهبت‭ ‬سدى‭ ‬وتبخرت‭.. ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المحمية‭ ‬لم‭ ‬تتغير،‭ ‬والحدائق‭ ‬لم‭ ‬تتطور،‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والمسطحات‭ ‬المائية‭ ‬لم‭ ‬تتبدل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الزهور‭ ‬لم‭ ‬تطولها‭ ‬أي‭ ‬لمسات‭ ‬جمالية،‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬‮«‬حطت‭ ‬يدك‮»‬‭..!! ‬فقلنا‭: ‬ربما‭ ‬نجد‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الحيوانات‭ ‬والطيور‭ ‬بديلا،‭ ‬وفي‭ ‬رؤية‭ ‬الجديد‭ ‬منها‭ ‬عوضا‭.. ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬نجد‭ ‬أي‭ ‬جديد،‭ ‬فالحيوانات‭ ‬والطيور‭ ‬والدواجن‭ ‬و«الدبش‮»‬‭ ‬كما‭ ‬هي،‭ ‬فأين‭ ‬الجديد؟‭ ‬وأين‭ ‬التطوير‭..‬؟؟

قلنا‭: ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نعوض‭ ‬متعة‭ ‬الأطفال‭ ‬برؤية‭ ‬‮«‬النمور‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المكان‭ ‬الزجاجي‭ ‬المغلق،‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬نراه‭ ‬سابقا‭.. ‬ولكننا‭ ‬صدمنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬‮«‬النمور‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الغرفة‭ ‬والمكان‭ ‬المخصص‭ ‬تم‭ ‬إغلاقه‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭.. ‬وأصبحت‭ ‬أرى‭ ‬نظرات‭ ‬‮«‬اللوم‭ ‬والعتب‮»‬‭ ‬من‭ ‬أطفالي،‭ ‬ولسان‭ ‬حالهم‭ ‬يقول‭: ‬ألهذا‭ ‬المكان‭ ‬قطعنا‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المسافة،‭ ‬لنرى‭ ‬دواجن‭ ‬وحديقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭..!!‬

فقلت‭ ‬لهم‭: ‬انتظروا‭ ‬ولا‭ ‬تستعجلوا،‭ ‬فهناك‭ ‬رحلة‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬الباص‭ ‬الجماعي،‭ ‬وسوف‭ ‬نقوم‭ ‬بجولة‭ ‬ممتعة‭ ‬داخل‭ ‬المحمية،‭ ‬لنرى‭ ‬الجمال‭ ‬والمتعة،‭ ‬والحيوانات‭ ‬البرية‭.. ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬الصدمة‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الباص‭ ‬أصلا،‭ ‬وتم‭ ‬توفير‭ ‬‮«‬سيارات‭ ‬الجولف‮»‬‭ ‬للتنقل‭ ‬والجولة‭.. ‬فذهبت‭ ‬إلى‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬سيارة‭ ‬الجولف‮»‬‭ ‬وقلت‭ ‬له‭: ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المحمية‭ ‬لو‭ ‬سمحت،‭ ‬فرد‭ ‬علي‭ ‬بجواب‭ ‬صادم‭ ‬آخر‭ ‬قائلا‭: ‬لا‭ ‬مانع،‭ ‬ولكن‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيارة‭ ‬الجولف‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬دنانير‭..!! ‬فسألته‭ ‬عن‭ ‬السبب؟‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬سيارة‭ ‬الجولف‮»‬‭ ‬تعمل‭ ‬بالكهرباء‭ ‬وليس‭ ‬بالبنزين‭ ‬أصلا،‭ ‬فهل‭ ‬معقول‭ ‬أن‭ ‬أدفع‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬قيمة‭ ‬ملء‭ ‬سيارة‭ ‬عادية،‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬قصيرة؟‭ ‬ثم‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬الخدمة‭ ‬اختيارية‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬الخصوصية‭ ‬ولا‭ ‬يركب‭ ‬الباص‭ ‬الجماعي،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬فرضها‭ ‬كخيار‭ ‬وحيد؟‭ ‬ولم‭ ‬يجب‭ ‬عليّ‭ ‬السائق‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭..!!‬

لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أسرد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الصدمات‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الزميل‭ ‬لـ‮«‬محمية‭ ‬العرين‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬بعض‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعمها،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬أصلا‭.. ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يُعاد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المحمية،‭ ‬وفي‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬سيارة‭ ‬الجولف‮»‬‭.. ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالزيارات‭ ‬الطلابية،‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬المدارس‭ ‬منهم‭ ‬الرسوم‭ ‬وغيرها‭.. ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬كان‭ ‬يا‭ ‬مكان‭.. ‬كان‭ ‬عندنا‭ ‬‮«‬محمية‭ ‬العرين‮»‬‭.‬

ختاما‭.. ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬قيل‭ ‬لأحدهم‭: ‬ما‭ ‬لنا‭ ‬نراك‭ ‬كثير‭ ‬الصمت؟‭ ‬فرد‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬في‭ ‬لساني‭ ‬‮«‬سبع‮»‬،‭ ‬أخاف‭ ‬إن‭ ‬أطلقته‭ ‬أكلني‭.. ‬ونحن‭ ‬نقول‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬الزميل‭ ‬‮«‬محمية‭ ‬العرين‮»‬‭: ‬إن‭ ‬في‭ ‬قلمي‭ ‬رصاص‭.. ‬أخشى‭ ‬إن‭ ‬ضغطت‭ ‬عليه‭ ‬أكثر‭.. ‬قتلني‭..!!‬