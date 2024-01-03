MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الفكرة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬هؤلاء‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم‭ ‬وكل‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بحق‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬سببه‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بالهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬على‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والبعض‭ ‬يعيد‭ ‬التذكير‭ ‬بأن‭ ‬حماس‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬رأيهم‭ ‬يكفي‭ ‬مبررا‭ ‬لإدانة‭ ‬الحركة‭.‬

هذا‭ ‬موقف‭ ‬مشبوه‭ ‬وغير‭ ‬مسؤول‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬جدا‭.‬

أول‭ ‬وأكبر‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقولونه‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬حماس‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬وتزييف‭ ‬للحقيقة‭ ‬والتاريخ‭. ‬حين‭ ‬شنت‭ ‬حماس‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬مارست‭ ‬حقّا‭ ‬كفله‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬بمقاومة‭ ‬احتلال‭ ‬غاشم‭ ‬لم‭ ‬يترك‭ ‬جريمة‭ ‬إلا‭ ‬وارتكبها‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والعرب‭. ‬والعالم‭ ‬بات‭ ‬يدرك‭ ‬اليوم‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬هي‭ ‬أصلا‭ ‬هدف‭ ‬صهيوني‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭. ‬ولو‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬هجوم‭ ‬أكتوبر‭ ‬لكان‭ ‬العدوّ‭ ‬قد‭ ‬انتظر‭ ‬أي‭ ‬مناسبة‭ ‬مواتية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬وفقا‭ ‬لهدفه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المعلن‭ ‬بطرد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أرضهم‭.‬

ثم‭ ‬إنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬كاتب‭ ‬أو‭ ‬مثقف‭ ‬أو‭ ‬صحفي‭ ‬عربي‭ ‬أو‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬عربية،‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والوطنية،‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬أبدا‭ ‬لتوجيه‭ ‬الانتقادات‭ ‬لحماس‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬حركة‭ ‬مقاومة‭ ‬فلسطينية‭. ‬أعني‭ ‬بافتراض‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬لديه‭ ‬انتقادات‭ -‬يؤمن‭ ‬بأنها‭ ‬محقة‭- ‬لحماس‭ ‬فليس‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لإثارتها‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يتعرض‭ ‬لكل‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬وتسعى‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للتصدّي‭ ‬للعدو‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يتخذون‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬لا‭ ‬يفعلون‭ ‬إلا‭ ‬خدمة‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭.‬

على‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬إلى‭ ‬الذين‭ ‬ينتقدون‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العرب‭ ‬اليوم‭ ‬أقدم‭ ‬لهم‭ ‬تحليلا‭ ‬يتناول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬بالذات،‭ ‬وهو‭ ‬تحليل‭ ‬لكاتب‭ ‬وصحفي‭ ‬غربي‭ ‬معروف‭ ‬أرجو‭ ‬أن‭ ‬يتأملوه‭ ‬جيدا‭.‬

جوناثان‭ ‬كوك،‭ ‬كاتب‭ ‬وصحفي‭ ‬بريطاني‭ ‬متخصص‭ ‬له‭ ‬عدة‭ ‬كتب‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬الصهيوني‭. ‬كتب‭ ‬مؤخرا‭ ‬تحليلا‭ ‬مهما‭ ‬تحت‭ ‬عنوانا‭ ‬‮«‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬تريدك‭ ‬أن‭ ‬تدين‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

في‭ ‬تحليله‭ ‬يناقش‭ ‬الكاتب‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الغربية‭ ‬تصرّ‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الكتاب‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬ادانة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

ويقول‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬أخلاقية‭ ‬وسياسية‭ ‬تحتم‭ ‬رفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسباب‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أولا‭: ‬إن‭ ‬الذين‭ ‬يطلبون‭ ‬شنّ‭ ‬حملة‭ ‬لإدانة‭ ‬حماس‭ ‬يريدون‭ ‬تكريس‭ ‬إجماع‭ ‬عام‭ ‬خطير‭ ‬حول‭ ‬قناعة‭ ‬مؤداها‭ ‬أن‭ ‬الجرائم‭ ‬والفظائع‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬اليوم‭ ‬بدأت‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬هم‭ ‬يريدون‭ ‬محو‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬جرائم‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬والمذابح‭ ‬المروعة،‭ ‬والاستعمار‭ ‬الاستيطاني،‭ ‬والحصار،‭ ‬والإجبار‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭ ‬بالعنف‭ ‬والإكراه‭.‬

بعبارة‭ ‬ثانية‭ ‬المقصود‭ ‬بإدانة‭ ‬حماس‭ ‬اليوم‭ ‬تزوير‭ ‬وتشويه‭ ‬التاريخ‭ ‬ومحو‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والاضطهاد‭ ‬الذي‭ ‬مارسته‭ ‬إسرائيل‭.‬

ثانيا‭: ‬إن‭ ‬إدانة‭ ‬حماس‭ ‬وتصويرها‭ ‬كعدوّ‭ ‬وحشي‭ ‬همجي‭ ‬مقصود‭ ‬به‭ ‬تقديم‭ ‬مبرّر‭ ‬للوحشية‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬إسرائيل‭ ‬والجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها،‭ ‬وتبرير‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬والتطهير‭ ‬العراقي‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭.‬

ثالثا‭: ‬إن‭ ‬حملة‭ ‬إدانة‭ ‬حماس‭ ‬اليوم‭ ‬مقصود‭ ‬بها‭ ‬تجريد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الوحشي‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نلاحظ‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬مهاجمة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لقواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تفرض‭ ‬حصارا‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حق‭ ‬المقاومة‭ ‬الذي‭ ‬يكفله‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

ويختتم‭ ‬الكاتب‭ ‬تحليله‭ ‬بالقول‭: ‬باختصار‭ ‬فإن‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬حملة‭ ‬إدانة‭ ‬حماس‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يرسخوا‭ ‬فكرة‭ ‬جوهرية‭ ‬مؤداها‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقبل‭ ‬مصيره‭ ‬الحالي،‭ ‬أي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقبل‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬عبدا‭ ‬للاحتلال‭ ‬الاستيطاني‭ ‬الاستعماري،‭ ‬وأن‭ ‬يظلوا‭ ‬خاضعين‭ ‬لنظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬‮«‬الأبارتهيد‮»‬‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وخاضعين‭ ‬للحصار‭ ‬والتجويع،‭ ‬وأن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬دوما‭ ‬للعدوان‭ ‬الوحشي‭ ‬كلما‭ ‬أرادت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الكاتب‭ ‬البريطاني‭ ‬ويكشف‭ ‬فيها‭ ‬أهداف‭ ‬حملة‭ ‬انتقاد‭ ‬حماس‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬جوانب‭ ‬موضوعية‭ ‬جدا‭.‬

ويجب‭ ‬أن‭ ‬نلاحظ‭ ‬أنه‭ ‬يخاطب‭ ‬هنا‭ ‬الذين‭ ‬ينتقدون‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الغرب‭. ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بنا‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬كاتب‭ ‬غربي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬كي‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬اليوم‭ ‬مشبوهة‭ ‬وتخدم‭ ‬العدو؟