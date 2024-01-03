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لص يعيد ديكا ذهبيا بعد ربع قرن على سرقته من قرية فرنسية

1/3/2024 7:13:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬فرنسي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬لصاً‭ ‬أعاد‭ ‬ديكاً‭ ‬ذهبياً‭ ‬زخرفياً‭ ‬سُرق‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬فرنسية،‭ ‬كاشفاً‭ ‬لغز‭ ‬اختفائه‭ ‬الغامض‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭. ‬وكان‭ ‬الديك‭ ‬الصغير‭ ‬المطلي‭ ‬بالحديد‭ ‬سُرق‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬1999‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬صليب‭ ‬كاثوليكي‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بيسان‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬5500‭ ‬نسمة‭ ‬والواقعة‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬بيزييه‭ ‬وآغد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭. ‬وظل‭ ‬السكان‭ ‬المحليون‭ ‬لسنوات‭ ‬يتساءلون‭ ‬حول‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬الديك‭ ‬المفقود،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أُرسل‭ ‬الطائر‭ ‬المعدني‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬إلى‭ ‬المؤرخ‭ ‬ميشال‭ ‬ساباتيري‭. ‬وكان‭ ‬ساباتيري‭ ‬غذى‭ ‬اللغز‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكتابة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬وعلى‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وعندما‭ ‬استلم‭ ‬التمثال‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أبلغ‭ ‬ساباتيري‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية،‭ ‬الذي‭ ‬أبلغ‭ ‬بدوره‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بيزييه‭ ‬رافاييل‭ ‬بالان‭. ‬وتعرّفت‭ ‬الشرطة‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬اللص،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬الطرود‭ ‬البريدية‭ ‬ببطاقته‭ ‬الائتمانية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬بيسان‭ ‬ستيفان‭ ‬بيبان‭ ‬بونيه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬بالان‭ ‬إنه‭ ‬عندما‭ ‬واجهته‭ ‬الشرطة،‭ ‬اعترف‭ ‬اللص‭ ‬بأنه‭ ‬أخذ‭ ‬الديك‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬بحفلة‭ ‬تخللها‭ ‬شرب‭ ‬كحول‭. ‬وأشار‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬أفاق‭ ‬شعر‭ ‬بالخجل‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬فعلته‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬لم‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الديك‭ ‬الزخرفي،‭ ‬فأخفاه‭ ‬في‭ ‬قبو‭ ‬منزله‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬وجد‭ ‬الرجل،‭ ‬وهو‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الأربعينات‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬الديك‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬القبو‭ ‬وقرر‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لإعادته‭. ‬

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