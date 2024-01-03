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ولادة طـفـلـتـيـن توأمـين في سنتين مختلفتين

1/3/2024 7:13:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ستحتفل‭ ‬فتاتان‭ ‬توأمان‭ ‬في‭ ‬كرواتيا‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادهما‭ ‬في‭ ‬تاريخين‭ ‬مختلفين،‭ ‬بعد‭ ‬ولادتهما‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬سنتين‭ ‬مختلفتين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وُلدت‭ ‬إحدى‭ ‬الفتاتين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬23‭:‬59‭ (‬22:59‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬يوم‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬والأخرى‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬عند‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بتاريخ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بمدينة‭ ‬سبليت‭ ‬الساحلية‭ ‬حيث‭ ‬وُلدت‭ ‬الطفلتان‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬أمراض‭ ‬الفترة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالولادة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬دامير‭ ‬رويي‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬حقا‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬عادي‮»‬‭. ‬

وإذ‭ ‬ذكّر‭ ‬بأنه‭ ‬شهد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬ولادة‭ ‬توائم‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬مختلفين،‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬فيها‭ ‬توأمين‭ ‬يولدان‭ ‬في‭ ‬سنتين‭ ‬مختلفتين‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭ ‬الضئيل‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬ستحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬إحدى‭ ‬الفتاتين‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭. ‬

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