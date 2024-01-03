ولادة طـفـلـتـيـن توأمـين في سنتين مختلفتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وإذ‭ ‬ذكّر‭ ‬بأنه‭ ‬شهد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬ولادة‭ ‬توائم‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬مختلفين،‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬فيها‭ ‬توأمين‭ ‬يولدان‭ ‬في‭ ‬سنتين‭ ‬مختلفتين‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭ ‬الضئيل‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬ستحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬إحدى‭ ‬الفتاتين‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭. ‬