Thursday, 04 January 2024 05:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المطربة ميريام فارس أوقفت نشاطها الفني تضامنا مع غزة

1/3/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوقفت‭ ‬المطربة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ميريام‭ ‬فارس‭ ‬نشاطها‭ ‬الفني‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬صرّح‭ ‬به‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬قامت‭ ‬بإلغاء‭ ‬جميع‭ ‬الحفلات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعاقدت‭ ‬عليها،‭ ‬كذلك‭ ‬الأفراح‭ ‬والمناسبات،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬الغناء‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يموتون‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭. ‬وبرر‭ ‬عدم‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬ترغب‭ ‬بصنع‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«البروبغندا‮»‬،‭ ‬لأنها‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إنساني‭ ‬وليس‭ ‬بهدف‭ ‬الظهور‭ ‬الإعلامي‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تضع‭ ‬وقتًا‭ ‬محددًا‭ ‬لاستئناف‭ ‬نشاطها‭ ‬الفني،‭ ‬ولا‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الراهنة‭.‬

MENAFN03012024000055011008ID1107682523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث