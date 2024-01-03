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ميكي بطلاً لفيلمي رعب بعد أن فقدت ديزني حقوق المؤلف

1/3/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬ميكي،‭ ‬جرى‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬فيلمي‭ ‬رعب‭ ‬مستقلين‭ ‬جديدين‭ ‬يتمحوران‭ ‬حول‭ ‬الفأر‭ ‬الشهير‭. ‬

تنتهي‭ ‬حقوق‭ ‬النشر‭ ‬للرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬‮«‬ستيمبوت‭ ‬ويلي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬1928‭ ‬وفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الشهرة‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬والت‭ ‬ديزني،‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬بعد‭ ‬95‭ ‬عاماً،‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الأمريكي‭. ‬

انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬المهلة‭ ‬بات‭ ‬يتيح‭ ‬لأي‭ ‬صانع‭ ‬أفلام‭ ‬أو‭ ‬معجب‭ ‬بنسخ‭ ‬أو‭ ‬مشاركة‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬صورة‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفأر‭ ‬ميكي‭ ‬ورفيقته‭ ‬ميني‭. ‬

ورغم‭ ‬اتخاذ‭ ‬شركة‭ ‬ديزني‭ ‬تدابير‭ ‬لحماية‭ ‬شخصيتها‭ ‬الرمزية،‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬بعض‭ ‬محبي‭ ‬أفلام‭ ‬الرعب‭ ‬عن‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬الفرصة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬متاحة‭ ‬أمامهم‭ ‬لاستخدام‭ ‬الشخصية‭ ‬الكرتونية‭ ‬الشهيرة‭. ‬

يعد‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ميكيز‭ ‬ماوس‭ ‬تراب‮»‬‭ ‬بتتبع‭ ‬قاتل‭ ‬مقنّع‭ ‬متنكر‭ ‬في‭ ‬زي‭ ‬ميكي‭ ‬وهو‭ ‬يطارد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب‭. ‬

كما‭ ‬ثمة‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬ثانٍ‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الرعب،‭ ‬يهاجم‭ ‬فيه‭ ‬فأر‭ ‬سادي‭ ‬الركاب‭ ‬الأبرياء‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬عبّارة‭. ‬

وقال مخرج فيلم Mickey's Mouse Trap جيمي بيلي في مقطع دعائي نُشر على يوتيوب « أردنا فقط الاستمتاع بالأمر برمته » ، مضيفاً « إنه ميكي من فيلم Steamboat Willie يقتل الناس . هذا سخيف ». ومن المقرر عرض فيلم الرعب منخفض الميزانية هذا في مارس .

من جانبه، قال المخرج ستيفن لامورتي، المعروف بـ « ذي مين وان » The Mean One ،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬رعب‭ ‬طُرح‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬غرينش‮»‬،‭ ‬لمجلة‭ ‬فراييتي‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬نسخة‭ ‬ملتوية‮»‬‭ ‬لميكي،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬لم‭ ‬يختر‭ ‬له‭ ‬عنواناً‭ ‬بعد‭. ‬

وقال‭ ‬المخرج‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نشر‭ ‬فيلم‭ (‬ستيمبوت‭ ‬ويلي‭) ‬الفرح‭ ‬للأجيال،‭ ‬ولكن‭ ‬تحت‭ ‬هذا‭ ‬المظهر‭ ‬الخارجي‭ ‬المبهج‭ ‬ثمة‭ ‬إمكانات‭ ‬لرعب‭ ‬صاف‭ ‬وفوضوي‮»‬‭. ‬

ويذكّر‭ ‬المشروعان‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬ويني‭ ‬ذي‭ ‬بوه‭: ‬بلاد‭ ‬أند‭ ‬هاني‮»‬‭ ‬ (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey) ،‭ ‬وهو‭ ‬إنتاج‭ ‬مستقل‭ ‬أثار‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬لأولى‭ ‬كتب‭ ‬شخصية‭ ‬الدب‭ ‬ويني‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يدرك‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أنّ‭ ‬ديزني‭ ‬تراقب‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬ستضاف‭ ‬إلى‭ ‬شخصيتها،‭ ‬ولن‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمحاميها‭ ‬إذا‭ ‬تجاوز‭ ‬أحدهم‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أكدت‭ ‬شركة‭ ‬ديزني‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬حماية‭ ‬حقوقها‭ ‬في‭ ‬الإصدارات‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬ميكي‭ ‬والأعمال‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تظل‭ ‬محمية‭ ‬بموجب‭ ‬حقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬لامورتي‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬قلقاً‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لعبة‭ ‬قط‭ ‬وفأر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

وهو‭ ‬قال‭ ‬لمجلة‭ ‬فراييتي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نحاول‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شك‭ ‬أو‭ ‬ارتباك‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬نسختنا‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬باتت‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬المجال‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

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