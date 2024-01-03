Thursday, 04 January 2024 05:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبرد ليلة بالسويد في يناير منذ 25 عاما.. طقس شديد البرودة يجتاح دول شمالي أوروبا

1/3/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬شمالي‭ ‬أوروبا‭ ‬طقسا‭ ‬شديد‭ ‬البرودة،‭ ‬حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬لتحطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬لأبرد‭ ‬ليلة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

ووفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬تي‭ ‬تي‭ ‬السويدية،‭ ‬انخفضت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كفيكيوك‭-‬أرينياركا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬لابلاند‭ ‬السويدي،‭ ‬إلى‭ -‬43‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬منذ‭ ‬1999‭.‬

وسجلت‭ ‬قرية‭ ‬نيكالوكتا،‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬السكان‭ ‬الأصليون‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬سيامي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السويد،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬بلغت‭ ‬41‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭.‬وتقع‭ ‬القرية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬لابلاند،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬الأجزاء‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬النرويج‭ ‬مرورا‭ ‬بالسويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬وأدى‭ ‬الطقس‭ ‬البارد‭ ‬المصحوب‭ ‬بالثلوج‭ ‬والرياح‭ ‬العاتية‭ ‬إلى‭ ‬تعطل‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الشمال‭ ‬الأوروبي،‭ ‬عقب‭ ‬إغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجسور‭ ‬وتعليق‭ ‬بعض‭ ‬خدمات‭ ‬القطارات‭ ‬والعبارات‭.‬

وفي‭ ‬فنلندا،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬موجة‭ ‬الطقس‭ ‬البارد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وحثت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬الدنمارك‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬القيادة‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬حيث‭ ‬ضربت‭ ‬الرياح‭ ‬والثلوج‭ ‬الأجزاء‭ ‬الشمالية‭ ‬والغربية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬يواجه‭ ‬جنوب‭ ‬الدنمارك‭ ‬فيضانات‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭.‬وفي‭ ‬روسيا‭ ‬أيضا‭ ‬اجتاحت‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬البرد‭ ‬‮«‬السيبيري‮»‬‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬البلاد،‭ ‬ووصلت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭.‬

وكانت‭ ‬سلطات‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬الإثنين‭ ‬مستوى‭ ‬الخطر‭ ‬‮«‬البرتقالية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬شدة‭ ‬البرد،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المنخفضة‭ ‬مهيمنة‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

MENAFN03012024000055011008ID1107682521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث