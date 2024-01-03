أبرد ليلة بالسويد في يناير منذ 25 عاما.. طقس شديد البرودة يجتاح دول شمالي أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬تي‭ ‬تي‭ ‬السويدية،‭ ‬انخفضت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كفيكيوك‭-‬أرينياركا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬لابلاند‭ ‬السويدي،‭ ‬إلى‭ -‬43‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬منذ‭ ‬1999‭.‬

وسجلت‭ ‬قرية‭ ‬نيكالوكتا،‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬السكان‭ ‬الأصليون‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬سيامي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السويد،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬بلغت‭ ‬41‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭.‬وتقع‭ ‬القرية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬لابلاند،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬الأجزاء‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬النرويج‭ ‬مرورا‭ ‬بالسويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬وأدى‭ ‬الطقس‭ ‬البارد‭ ‬المصحوب‭ ‬بالثلوج‭ ‬والرياح‭ ‬العاتية‭ ‬إلى‭ ‬تعطل‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الشمال‭ ‬الأوروبي،‭ ‬عقب‭ ‬إغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجسور‭ ‬وتعليق‭ ‬بعض‭ ‬خدمات‭ ‬القطارات‭ ‬والعبارات‭.‬

وفي‭ ‬فنلندا،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬موجة‭ ‬الطقس‭ ‬البارد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وحثت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬الدنمارك‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬القيادة‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬حيث‭ ‬ضربت‭ ‬الرياح‭ ‬والثلوج‭ ‬الأجزاء‭ ‬الشمالية‭ ‬والغربية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬يواجه‭ ‬جنوب‭ ‬الدنمارك‭ ‬فيضانات‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭.‬وفي‭ ‬روسيا‭ ‬أيضا‭ ‬اجتاحت‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬البرد‭ ‬‮«‬السيبيري‮»‬‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬البلاد،‭ ‬ووصلت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭.‬

وكانت‭ ‬سلطات‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬الإثنين‭ ‬مستوى‭ ‬الخطر‭ ‬‮«‬البرتقالية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬شدة‭ ‬البرد،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المنخفضة‭ ‬مهيمنة‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬