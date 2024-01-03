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بعض أنواع الرياح

1/3/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المتوقع‭ ‬هبوب‭ ‬حاليا‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬رياح‭ ‬الثمانين،‭ ‬وهي‭ ‬تقريبا‭ ‬تتمركز‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير،‭ ‬وسميت‭ ‬الثمانين‭ ‬لأنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬الدر‭ ‬الثماني‭ ‬عشر‭ ‬أو‭ ‬يكتفون‭ ‬بتسميته‭ ‬باليوم‭ ‬الثمانين‭ ‬بعد‭ ‬المائة‭ ‬أو‭ ‬بالثمانين‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬للدر‭ (‬ثلاث‭ ‬دورات‭ ‬من‭ ‬الدر‭ ‬وكل‭ ‬دورة‭ ‬مدتها‭ ‬100‭ ‬يوم‭)‬،‭ ‬وكل‭ ‬در‭ ‬مدته‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وهناك‭ ‬36‭ ‬درا،‭ ‬ويبدأ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ (‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬سهيل‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬برد‭ ‬الثمانين‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬الدر‭ ‬المائة‭ ‬والثمانين‭ (‬مرور‭ ‬180‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬طلوع‭ ‬سهيل،‭ ‬أي‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬طلوع‭ ‬سهيل‭.‬

وتسمى‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬برياح‭ ‬البارح،‭ ‬ومدتها‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬وتكون‭ ‬محملة‭ ‬بالغبار،‭ ‬وموسمها‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يوليو‭.‬

أما‭ ‬برد‭ ‬النعشي‭ ‬أو‭ ‬رياح‭ ‬النعشي‭ ‬فهي‭ ‬الرياح‭ ‬التي‭ ‬تهب‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ - ‬كناية‭ ‬عن‭ ‬نجوم‭ ‬بنات‭ ‬نعش‭ ‬أو‭ ‬تسمى‭ ‬رياح‭ ‬الياهي‭ (‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬نجم‭ ‬الياه‭ ‬أو‭ ‬نجم‭ ‬الشمال‭ ‬أو‭ ‬النجم‭ ‬القطبي‭ ‬أو‭ ‬نجم‭ ‬الجدي‭). ‬وبرد‭ ‬النعشي‭ -‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قرأت‭- ‬مدته‭ ‬أسبوع‭ ‬تقريبا‭ - ‬ووقته‭ ‬ربما‭ ‬منتصف‭ ‬يناير‭.‬

أما‭ ‬رياح‭ ‬السهيلي‭ ‬أو‭ ‬رياح‭ ‬السموم‭ ‬فهي‭ ‬رياح‭ ‬شديدة‭ ‬تلطف‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬ووقتها‭ ‬منتصف‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس،‭ ‬أي‭ ‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬سهيل‭.‬

أما‭ ‬رياح‭ ‬الغربي‭ ‬فهي‭ ‬تهب‭ ‬من‭ ‬الغرب،‭ ‬وبردها‭ ‬معتدل،‭ ‬وتهب‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشتاء‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬فبراير‭.‬

أما‭ ‬أسوأ‭ ‬الرياح‭ ‬فهي‭ ‬الرياح‭ ‬الخوصاء،‭ ‬الحارة‭ ‬والجافة‭ ‬والشديدة،‭ ‬تشعر‭ ‬أنك‭ ‬أمام‭ ‬فرن،‭ ‬وتظهر‭ ‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬مجموعة‭ ‬الجوزاء‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭. ‬قال‭ ‬العرب‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬طلعت‭ ‬الجوزاء‭ ‬خرجت‭ ‬الريح‭ ‬الخوصاء‮»‬،‭ ‬والخوصاء‭ ‬هي‭ ‬الريح‭ ‬شديدة‭ ‬الحرارة‭ ‬لدرجة‭ ‬يضطر‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوخص‭ ‬عيناه‭ (‬يغمضها‭ ‬ويصغرها‭ ‬ويخوصها،‭ ‬أي‭ ‬يجعلها‭ ‬كأنها‭ ‬غائرة‭). ‬والعرب‭ ‬تسمي‭ ‬الجوزاء‭ ‬الأولى‭ ‬بالهقعة‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرياح‭ ‬الخوصاء‭ ‬هي‭ ‬رياح‭ ‬جنوبية‭ ‬غربية،‭ ‬وتهب‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هبوب‭ ‬رياح‭ ‬البارح‭ (‬من‭ ‬حوالي‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ - ‬10‭ ‬يوليو‭).‬

والله‭ ‬أعلم‭..‬

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