بعض أنواع الرياح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسمى‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬برياح‭ ‬البارح،‭ ‬ومدتها‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬وتكون‭ ‬محملة‭ ‬بالغبار،‭ ‬وموسمها‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يوليو‭.‬

أما‭ ‬برد‭ ‬النعشي‭ ‬أو‭ ‬رياح‭ ‬النعشي‭ ‬فهي‭ ‬الرياح‭ ‬التي‭ ‬تهب‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ - ‬كناية‭ ‬عن‭ ‬نجوم‭ ‬بنات‭ ‬نعش‭ ‬أو‭ ‬تسمى‭ ‬رياح‭ ‬الياهي‭ (‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬نجم‭ ‬الياه‭ ‬أو‭ ‬نجم‭ ‬الشمال‭ ‬أو‭ ‬النجم‭ ‬القطبي‭ ‬أو‭ ‬نجم‭ ‬الجدي‭). ‬وبرد‭ ‬النعشي‭ -‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قرأت‭- ‬مدته‭ ‬أسبوع‭ ‬تقريبا‭ - ‬ووقته‭ ‬ربما‭ ‬منتصف‭ ‬يناير‭.‬

أما‭ ‬رياح‭ ‬السهيلي‭ ‬أو‭ ‬رياح‭ ‬السموم‭ ‬فهي‭ ‬رياح‭ ‬شديدة‭ ‬تلطف‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬ووقتها‭ ‬منتصف‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس،‭ ‬أي‭ ‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬سهيل‭.‬

أما‭ ‬رياح‭ ‬الغربي‭ ‬فهي‭ ‬تهب‭ ‬من‭ ‬الغرب،‭ ‬وبردها‭ ‬معتدل،‭ ‬وتهب‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشتاء‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬فبراير‭.‬

أما‭ ‬أسوأ‭ ‬الرياح‭ ‬فهي‭ ‬الرياح‭ ‬الخوصاء،‭ ‬الحارة‭ ‬والجافة‭ ‬والشديدة،‭ ‬تشعر‭ ‬أنك‭ ‬أمام‭ ‬فرن،‭ ‬وتظهر‭ ‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬مجموعة‭ ‬الجوزاء‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭. ‬قال‭ ‬العرب‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬طلعت‭ ‬الجوزاء‭ ‬خرجت‭ ‬الريح‭ ‬الخوصاء‮»‬،‭ ‬والخوصاء‭ ‬هي‭ ‬الريح‭ ‬شديدة‭ ‬الحرارة‭ ‬لدرجة‭ ‬يضطر‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوخص‭ ‬عيناه‭ (‬يغمضها‭ ‬ويصغرها‭ ‬ويخوصها،‭ ‬أي‭ ‬يجعلها‭ ‬كأنها‭ ‬غائرة‭). ‬والعرب‭ ‬تسمي‭ ‬الجوزاء‭ ‬الأولى‭ ‬بالهقعة‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرياح‭ ‬الخوصاء‭ ‬هي‭ ‬رياح‭ ‬جنوبية‭ ‬غربية،‭ ‬وتهب‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هبوب‭ ‬رياح‭ ‬البارح‭ (‬من‭ ‬حوالي‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ - ‬10‭ ‬يوليو‭).‬

والله‭ ‬أعلم‭..‬