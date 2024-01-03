بعض أنواع الرياح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من المتوقع هبوب حاليا ما يسمى رياح الثمانين، وهي تقريبا تتمركز في شهر يناير، وسميت الثمانين لأنها تأتي في الدر الثماني عشر أو يكتفون بتسميته باليوم الثمانين بعد المائة أو بالثمانين من الدورة الثانية للدر (ثلاث دورات من الدر وكل دورة مدتها 100 يوم)، وكل در مدته 10 أيام، وهناك 36 درا، ويبدأ في 24 أغسطس (مع طلوع سهيل)، أي برد الثمانين يأتي في الدر المائة والثمانين (مرور 180 يوما على طلوع سهيل، أي 6 أشهر على طلوع سهيل.
وتسمى الرياح الشمالية الغربية في البحرين برياح البارح، ومدتها 40 يوما وتكون محملة بالغبار، وموسمها من 1 يونيو إلى 15 يوليو.
أما برد النعشي أو رياح النعشي فهي الرياح التي تهب من الشمال - كناية عن نجوم بنات نعش أو تسمى رياح الياهي (نسبة إلى نجم الياه أو نجم الشمال أو النجم القطبي أو نجم الجدي). وبرد النعشي -بحسب ما قرأت- مدته أسبوع تقريبا - ووقته ربما منتصف يناير.
أما رياح السهيلي أو رياح السموم فهي رياح شديدة تلطف الجو في الصيف ووقتها منتصف أواخر أغسطس، أي مع طلوع سهيل.
أما رياح الغربي فهي تهب من الغرب، وبردها معتدل، وتهب مع نهاية الشتاء تقريبا في أواخر فبراير.
أما أسوأ الرياح فهي الرياح الخوصاء، الحارة والجافة والشديدة، تشعر أنك أمام فرن، وتظهر مع طلوع مجموعة الجوزاء جهة الشرق وذلك في نهاية يوليو. قال العرب: «إذا طلعت الجوزاء خرجت الريح الخوصاء»، والخوصاء هي الريح شديدة الحرارة لدرجة يضطر الإنسان إلى أن يوخص عيناه (يغمضها ويصغرها ويخوصها، أي يجعلها كأنها غائرة). والعرب تسمي الجوزاء الأولى بالهقعة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الرياح الخوصاء هي رياح جنوبية غربية، وتهب على البحرين بعد انتهاء هبوب رياح البارح (من حوالي 1 يونيو - 10 يوليو).
والله أعلم..
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