الحكم على عطال بالسجن 8 أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬فرضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬نيس‭ ‬على‭ ‬عطال‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬التهمة‭ ‬الموجهة‭ ‬اليه‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الدين،‭ ‬مع‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الإدانة‭ ‬الصادرة‭ ‬بحقه‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬صحيفتي‭ ‬‮«‬نيس‭-‬ماتان‮»‬‭ ‬و»لوموند‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬الحكم‭ ‬قريباً‭ ‬مما‭ ‬طالبت‭ ‬به‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬أرادت‭ ‬إدانة‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬بالسجن‭ ‬لعشرة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬لنشره‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬البالغة‭ ‬مدته‭ ‬35‭ ‬ثانية‭.‬

ودافع‭ ‬عطال‭ ‬الذي‭ ‬استدعي‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬و11‭ ‬فبراير،‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬بأكمله‭ ‬وأعاد‭ ‬نشره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬كافة‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭.‬

ورأت‭ ‬نائبة‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬ميغي‭ ‬شوتيا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬حقائق‭ ‬خطيرة،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬الاستهانة‭ ‬بها‭. ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يعني‭... ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التعليقات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُكتَب‭.‬

وقال‭ ‬ابن‭ ‬الـ27‭ ‬عاماً‭ ‬خلال‭ ‬مثوله‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬نيس‭ ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬أنه‭ (‬الفيديو‭) ‬يتضمن‭ ‬رسالة‭ ‬سلام‭ ‬الى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قمت‭ ‬بمشاركة‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاهدته‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

‮«‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬

وقال‭ ‬محاميه‭ ‬أنطوان‭ ‬فاي‭ ‬إن‭ ‬عطال‭ ‬‮«‬بعث‭ ‬برسالة‭ ‬دعم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السلام،‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬الوحيد‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬نائبة‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بالسلام‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الثواني‭ ‬الـ35‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬تحذيرية‮»‬‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تشجع‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬الآن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بأي‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وبعدما‭ ‬أوقفته‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬احتياطياً‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أحيل‭ ‬عطال‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قبل‭ ‬استدعائه‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬نيس‭.‬

وبانتظار‭ ‬صدور‭ ‬الحكم،‭ ‬وُضع‭ ‬اللاعب‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬قضائية‭ ‬بكفالة‭ ‬قدرها‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬الأراضي‭ ‬الفرنسية،‭ ‬باستثناء‭ ‬أسباب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنشاطه‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬محترف‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬نشره‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭.‬

وسارع‭ ‬عطال‭ ‬الى‭ ‬حذف‭ ‬المنشور‭ ‬واعتذر،‭ ‬لكن‭ ‬ناديه‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬إيقافه‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬فيما‭ ‬أوقفته‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬التابعة‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭.‬

وفُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬اخطار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بلدية‭ ‬نيس،‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الارهاب‮»‬‭ ‬و»التحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬أو‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬دين‭ ‬معيّن‮»‬‭.‬





‮«‬أدعم‭ ‬جميع‭ ‬الضحايا‮»‬‭ ‬

وارتفعت‭ ‬الأصوات،‭ ‬بينها‭ ‬لرئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نيس‭ ‬للتنديد‭ ‬بمقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬عطال‭ ‬ويظهر‭ ‬فيه‭ ‬الداعية‭ ‬محمود‭ ‬الحسنات‭ ‬وهو‭ ‬يدلي،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬زعم،‭ ‬بعبارات‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬وتدعو‭ ‬الى‭ ‬العنف‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بحذفه‭ ‬ويقدم‭ ‬اعتذاره‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬اعتذار‭ ‬عطال‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬منشوري‭ ‬صدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬نيتي‭ ‬وأعتذر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬توضيح‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬غموض‭: ‬أدين‭ ‬بشدة‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وأنا‭ ‬أدعم‭ ‬جميع‭ ‬الضحايا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬خلال‭ ‬مثوله‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لست‭ ‬معادياً‭ ‬للسامية‭. ‬أنا‭ ‬لست‭ ‬ضد‭ ‬اليهود‭ ‬ولا‭ ‬ضد‭ ‬المسيحيين،‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬كراهية‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬شخص‮»‬،‭ ‬مُذَكِراً‭ ‬أنه،‭ ‬وخلافاً‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬صيف‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ضد‭ ‬ماكابي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬لمسابقة‭ ‬‮«‬كونفرس‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

وتعرّض‭ ‬لاعبو‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬آخرون‭ ‬لانتقادات‭ ‬لدعمهم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

و‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أحداث‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬أكتوبر‭ ‬ينفّذ‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬قصفاً‭ ‬مدمّراً‭ ‬أودى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بحياة‭ ‬22313‭ ‬شخصاً‭ ‬وفقاً‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬