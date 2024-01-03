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فنادق باريس تكافح بقّ الفراش قبل الأولمبياد

1/3/2024 7:13:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬ا‭): ‬تكثف‭ ‬فنادق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬لمواجهة‭ ‬الطفيليات‭ ‬قبل‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬المقررة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭.‬

ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬لو‭ ‬باريزيان،‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الحشرات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬يتلقون‭ ‬طلبات‭ ‬لتفتيش‭ ‬الغرف‭ ‬الفندقية‭ ‬باستخدام‭ ‬الكلاب‭ ‬البوليسية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬الفنادق‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لضمان‭ ‬خلوّ‭ ‬غرفهم‭ ‬من‭ ‬الطفيليات‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬بيزوكارو،‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬خبراء‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بق‭ ‬الفراش‭ ‬باستخدام‭ ‬الكلاب‭ ‬للصحيفة،‭ ‬إن‭ ‬الفنادق‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬دعاية‭ ‬سلبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬لبقّ‭ ‬الفراش‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬للحجوزات،‭ ‬لذلك‭ ‬فهي‭ ‬تنظم‭ ‬عمليات‭ ‬فحص‭ ‬وقائية‭ ‬للغرف‭.‬

ويكلف‭ ‬تفتيش‭ ‬كل‭ ‬غرفة‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬يورو‭ (‬33‭ ‬دولارا‭). ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬بقّ‭ ‬الفراش،‭ ‬يمكن‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الطفيليات‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭ ‬باستخدام‭ ‬معالجة‭ ‬بالبخار‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬تليها‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبلين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هيستريا‭ ‬حقيقية‭ ‬بشأن‭ ‬بق‭ ‬الفراش‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭. ‬واشتكى‭ ‬الأشخاص‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬بقّ‭ ‬الفراش‭ ‬بصورة‭ ‬حقيقة‭ ‬أو‭ ‬افتراضية‭ ‬في‭ ‬القطارات‭ ‬ودور‭ ‬السينما‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مصحوبا‭ ‬بصور‭.‬


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