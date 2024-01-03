باريس سان جيرمان لم يعد مرشحا لشراء ستاد دو فرانس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬اهتمامه‭ ‬بإمكانية‭ ‬شراء‭ ‬ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬استياء‭ ‬رئيسه‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الملكية‭ ‬الكاملة‭ ‬لملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬حاليا،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬آن‭ ‬هيدالغو‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬الملعب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬معروضًا‭ ‬للبيع‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬النادي‭ ‬درس‭ ‬الملف‭ ‬‮«‬بجدية‭ ‬عالية‭ ‬لكن‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الشراء‭ ‬ليس‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬كأحد‭ ‬المرشحين‭ ‬بنهاية‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويرى‭ ‬النادي‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المالك‭ ‬الرسمي‭ ‬لملعبه،‭ ‬فلن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬وتحديث‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬وعن‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬بالذات‭ ‬اشار‭ ‬المصدر‭ ‬بانه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬ولا‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‮»‬‭.‬

وتقدر‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬1998‭ ‬بحوالي‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ونشرت‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬دعوتين‭ ‬لطلب‭ ‬العروض،‭ ‬الأولى‭ ‬تتعلّق‭ ‬بعملية‭ ‬البيع‭ ‬والثانية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الامتياز‭ ‬الجديد‭.‬

وستُدرس‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬قبل‭ ‬امكانية‭ ‬منح‭ ‬الملكية‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬