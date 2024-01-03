باريس سان جيرمان لم يعد مرشحا لشراء ستاد دو فرانس

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- Akhbar Al Khaleej) باريس - (أ ف ب): لم يعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك قطريا مرشحا لشراء او الحصول على الامتياز الجديد لـ«ستاد دو فرانس» في منطقة سان دوني (ضواحي باريس)، كما أعلن مصدر داخل نادي العاصمة الفرنسية لوكالة فرانس برس الاربعاء ليؤكد معلومات اوردتها صحيفة «لوباريزيان».
وكان النادي قد أعرب عن اهتمامه بإمكانية شراء ستاد دو فرانس في مارس الماضي بعد استياء رئيسه القطري ناصر الخليفي من المفاوضات مع بلدية باريس من أجل الحصول على الملكية الكاملة لملعب «بارك دي برانس»، حيث يخوض فريق العاصمة مبارياته البيتية حاليا، بعد ان أكدت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو مطلع العام الماضي أن الملعب «ليس معروضًا للبيع».
واوضح المصدر ان النادي درس الملف «بجدية عالية لكن تبين أن الشراء ليس الخيار الأفضل»، وبالتالي لم يتقدم كأحد المرشحين بنهاية المهلة المحددة أمس الأربعاء.
ويرى النادي أنه إذا لم يصبح باريس سان جرمان المالك الرسمي لملعبه، فلن يتمكن من بدء مشروع توسعة وتحديث بقيمة 500 مليون يورو. وعن هذه النقطة بالذات اشار المصدر بانه في الوقت الحالي «لا مفاوضات مع بلدية باريس ولا تطور في هذا الموضوع».
وتقدر قيمة هذا المرفق الرياضي الذي استضاف نهائي مونديال 1998 بحوالي 600 مليون يورو.
ونشرت الدولة في مارس الماضي دعوتين لطلب العروض، الأولى تتعلّق بعملية البيع والثانية للحصول على الامتياز الجديد.
وستُدرس العروض المقدمة خلال العام الحالي قبل امكانية منح الملكية عام 2025.
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