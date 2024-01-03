((226)) خارج أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتستمر‭ ‬منافسات‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬توقيت‭ ‬إقامة‭ ‬بطولتي‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وكذلك‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬فبراير،‭ ‬ولكن‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآسيويين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نظرائهم‭ ‬الأفارقة‭.‬

ويغيب‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬أنديتهم‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬جولات‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬توقيت‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ون‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬غياب‭ ‬88‭ ‬لاعبا‭ ‬إفريقياً‭ ‬عن‭ ‬أنديتهم،‭ ‬ويأتي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بافتقاده‭ ‬48‭ ‬لاعبا،‭ ‬ثم‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬بـ‭ ‬37‭ ‬لاعباً،‭ ‬والإسباني‭ ‬بـ‭ ‬27‭ ‬لاعباً،‭ ‬والألماني‭ ‬بـ‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭.‬

وسيكون‭ ‬نادي‭ ‬ميتز‭ ‬الفرنسي،‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بافتقاده‭ ‬11‭ ‬لاعبا‭ ‬دوليا‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬عنه‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬لاعبين،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬فريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬ثالثاً،‭ ‬بافتقاده‭ ‬5‭ ‬لاعبين‭ ‬أفارقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسه‭.‬