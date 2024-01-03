((226)) خارج أوروبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دبي - (وام): ستحرم كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، الدوريات الخمس الأوروبية من 226 لاعبا إفريقيا سيتواجدون مع منتخبات بلادهم في هذه البطولة، ويغيبون عن أنديتهم خلال هذه الفترة. ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا تم تقسيمهم على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
وتستمر منافسات الدوريات الأوروبية في نفس توقيت إقامة بطولتي كأس إفريقيا، وكذلك كأس آسيا الذي سيقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير، ولكن عدد اللاعبين الآسيويين المحترفين في أوروبا أقل من نظرائهم الأفارقة.
ويغيب هؤلاء اللاعبين عن مشاركة أنديتهم في الدوريات الأوروبية ما بين 4 إلى 5 جولات ستقام في نفس توقيت إقامة البطولة القارية.
وبحسب موقع «ون فوتبول» سيكون الدوري الفرنسي هو الأكثر تضررا، من بين الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية، مع احتمال غياب 88 لاعبا إفريقياً عن أنديتهم، ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بافتقاده 48 لاعبا، ثم الدوري الإيطالي بـ 37 لاعباً، والإسباني بـ 27 لاعباً، والألماني بـ 26 لاعباً.
وسيكون نادي ميتز الفرنسي، هو الأكثر تضرراً في أوروبا بافتقاده 11 لاعبا دوليا عن صفوفه خلال هذه الفترة، ويأتي في المركز الثاني فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي سيغيب عنه ما يصل إلى 7 لاعبين، ثم يأتي فريق باير ليفركوزن الألماني ثالثاً، بافتقاده 5 لاعبين أفارقة خلال الفترة نفسه.
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