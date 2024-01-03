في أطروحة للدكتوراه.. محامٍ بحريني يدعو إلى تطبيق النظام القضائي المزدوج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

طالب‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالله‭ ‬نجم‭ ‬العلي،‭ ‬بتبني‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬المزدوج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليكون‭ ‬هناك‭ ‬محاكم‭ ‬إدارية‭ ‬مستقلة‭ ‬عن‭ ‬محاكم‭ ‬القضاء‭ ‬العادي‭.‬

وقال‭ ‬العلي‭ ‬في‭ ‬أطروحة‭ ‬نال‭ ‬عنها‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بامتياز‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬بجامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬المصرية،‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬النظم‭ ‬القانونية‭ ‬المقارنة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وفرنسا‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬الإداري‭ ‬يسهم‭ ‬بدور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وطالب‭ ‬العلي‭ ‬في‭ ‬أطر‭ ‬حته‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ضمانات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬البحريني‭ ‬ – ‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭ ‬ – ‭ ‬بين‭ ‬النظامين‭ ‬البحريني‭ ‬والمصري‮»‬،‭ ‬بنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الاساسية‭ ‬لضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬بضرورة‭ ‬منح‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬وجعل‭ ‬رأيها‭ ‬الاستشاري‭ ‬وما‭ ‬يصدر‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬متعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الاساسية‭ ‬ملزمة‭ ‬للنظر‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

حضر‭ ‬جلسة‭ ‬المناقشة‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والامن‭ ‬القومي‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وعن‭ ‬أطروحته‭ ‬يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬نجم‭ ‬العلي‭: ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬تسليطها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬والنصوص‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمقارنة،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواضع‭ ‬إلى‭ ‬الاجتهادات‭ ‬الفقهية‭.‬

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‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬الدستور‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الضمانات‭ ‬الدستورية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومنها‭: ‬مبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬ووجود‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬ووجود‭ ‬الملك‭ ‬كضامن‭ ‬للحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭.‬

وقد‭ ‬انتهت‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬والتوصيات‭ ‬أهمها‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يمثل‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬البحريني‭ ‬ضمانة‭ ‬دستورية‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬وأن‭ ‬مبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬يعتبر‭ ‬ضمانة‭ ‬جوهرية‭ ‬لقانونية‭ ‬الدولة‭ ‬ولحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬فالقواعد‭ ‬القانونية‭ ‬الأخرى‭ ‬تبقى‭ ‬مشروعة‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬القواعد‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬أرساها‭ ‬الدستور‭. ‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الأطروحة‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الضمانات‭ ‬السياسية‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬ينضم‭ ‬إليها‭ ‬أيضًا‭ ‬ضمانات‭ ‬قانونية،‭ ‬ترتبط‭ ‬بمشروعية‭ ‬ممارسة‭ ‬الحق‭ ‬أو‭ ‬تقييد‭ ‬ممارسته‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬فالضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬ترتبط‭ ‬بتحديد‭ ‬مفهوم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحديد‭ ‬نطاقها،‭ ‬ففكرة‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬ممارستها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يراعى‭ ‬فيها‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬يستهدف‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭.‬

وتوصي‭ ‬الدراسة‭ ‬بنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الاساسية‭ ‬لضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬والندوات‭ ‬المتخصصة‭ ‬وتأكيد‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومعهد‭ ‬التنمية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬