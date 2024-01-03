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تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لمهرب مخدرات بأحشائه

1/3/2024 7:13:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬مدان‭ ‬بتهريب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬كبسولة‭ ‬مخدرة‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬بلاده،‭ ‬فطلب‭ ‬منه‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الأحمر‭ ‬وسأله‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬وعما‭ ‬يحوزه‭ ‬فادعى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحوز‭ ‬ممنوعات‭ ‬فشك‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬وعرضه‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬لاحظ‭ ‬ارتباك‭ ‬حالته‭ ‬وطلب‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وبإجراء‭ ‬التحاليل‭ ‬والأشعة‭ ‬للمتهم‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬أجسام‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬أحشائه،‭ ‬وبتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬اعترف‭ ‬بوجود‭ ‬أقراص‭ ‬مخدرة‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه،‭ ‬فتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستخراجها‭ ‬ليتبين‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬قرصا‭ ‬مخدرا‭ ‬مضغوطا‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بأنه‭ ‬قام‭ ‬بتحضير‭ ‬تلك‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬كبسولات‭ ‬لمحاولة‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬لتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وتم‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬أسندت‭ ‬إليه‭ ‬أنه‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬جلب‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭.‬

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