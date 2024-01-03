إصابة شاب وفتاة في حادث تصادم سيارتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب:
عبدالأمير السلاطنة
أصيب شاب وفتاة بحرينيين في حادث مروري وقع بين سيارتين في ساعة متأخرة من مساء يوم (الثلاثاء).
كان شاب بحريني يقود سيارته وبرفقته فتاة في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم (الثلاثاء) على شارع الملك فيصل واصطدم بسيارة خليجية يقودها آخر، نتج عن ذلك إصابة الشاب البحريني والفتاة بإصابات متوسطة وتضررت السيارتان بتلفيات كبيرة، جاء الحادث بسبب تغيير أحد السائقين مساره بشكل مفاجئ.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة المرور وتم إزاحة المركبتين من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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