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إصابة شاب وفتاة في حادث تصادم سيارتين

1/3/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭:‬

‭ ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أصيب‭ ‬شاب‭ ‬وفتاة‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬بين‭ ‬سيارتين‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ (‬الثلاثاء‭).‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬وبرفقته‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬واصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬خليجية‭ ‬يقودها‭ ‬آخر،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬والفتاة‭ ‬بإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارتان‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬جاء‭ ‬الحادث‭ ‬بسبب‭ ‬تغيير‭ ‬أحد‭ ‬السائقين‭ ‬مساره‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬إزاحة‭ ‬المركبتين‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭.‬

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