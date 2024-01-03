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وزيران إسرائيليان يرفضان انتقاد واشنطن دعواتهما إلى تهجير الفلسطينيين من غزة

1/3/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - ‬قطاع‭ ‬غزة‭: ‬جدد‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬جفير،‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هجرة‮»‬‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬دانت‭ ‬صدور‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭. ‬

وكتب‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬أصدقائنا،‭ ‬لكننا‭ ‬سنقوم‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬لصالح‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭: ‬هجرة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬ستسمح‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬منازلهم‭ ‬والعيش‭ ‬بأمان‭ ‬وستحمي‭ ‬جنود‮»‬‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأتى‭ ‬موقف‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬بعيد‭ ‬انتقاد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬له‭ ‬ولزميله‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش،‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترفض‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للوزيرين‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تحريضية‭ ‬وغير‭ ‬مسؤولة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو،‭ ‬أبلغتنا‭ ‬مراراً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬أرضاً‭ ‬فلسطينية‭ ‬وستبقى‭ ‬أرضاً‭ ‬فلسطينية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬قال‭ ‬الإثنين‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الترويج‭ ‬لحلّ‭ ‬يشجّع‭ ‬على‭ ‬هجرة‭ ‬سكّان‭ ‬غزّة‭ ‬ضروري‭. ‬إنّه‭ ‬حلّ‭ ‬صحيح‭ ‬وعادل‭ ‬وأخلاقي‭ ‬وإنساني‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬أيضًا‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬إعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬مستوطنات‭ ‬يهودية‭.‬

وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬دعوة‭ ‬سموتريتش‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليهود‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

كما‭ ‬نددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أمس‭ ‬بالتصريحات‭ ‬‮«‬الاستفزازية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬الوزيران‭ ‬الإسرائيليان‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬تدين‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬ووزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‮»‬‭ ‬داعية‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬الاستفزازية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬وتغذي‭ ‬التوترات‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬اضطر‭ ‬نحو‭ ‬1 , 9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬تعدادهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬الراهنة‭.‬

ويعتبر‭ ‬طرد‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬النزاع‭ ‬أو‭ ‬دفعهم‭ ‬للمغادرة‭ ‬قصرا‭ ‬بسبب‭ ‬خلق‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للعيش‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬كثفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قصفها‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬يومية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬طاحنة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مسلحين‭ ‬تواصلت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إنه‭ ‬يحاول‭ ‬طرد‭ ‬قيادات‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وحتى‭ ‬أمس‭ ‬ودمرت‭ ‬عدة‭ ‬بنايات‭ ‬متعددة‭ ‬الطوابق‭.‬

وأسقطت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬المخيم‭ ‬تأمر‭ ‬الناس‭ ‬بإخلاء‭ ‬سبعة‭ ‬أحياء‭. ‬

كما‭ ‬كثفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والدبابات‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬للاجئين‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬207‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬مما‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬22185‭ ‬فيما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬البريج‭ ‬واستهداف‭ ‬خمس‭ ‬دبابات‭ ‬وناقلات‭ ‬جنود‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬177‭. ‬

وفي‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬للاجئين،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا،‭ ‬وإن‭ ‬ثلاثة‭ ‬استشهدوا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وتسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬أغلبه‭ ‬وفي‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬لسكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تركت‭ ‬الآلاف‭ ‬معدمين‭ ‬ومهددين‭ ‬بالمجاعة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬إمدادات‭ ‬الأغذية‭ ‬ويتكدسون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬التقلص‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬السلامة‭.‬

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