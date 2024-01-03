اغتيال العاروري في بيروت يزيد مخاطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬تنف‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاغتيال‭ ‬بضربة‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬الثلاثاء‭. ‬لكن‭ ‬الأميرال‭ ‬دانيال‭ ‬هاجاري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جاهزية‭ ‬مرتفعة‭ ‬ومستعدة‭ ‬لأي‭ ‬احتمالات‭. ‬

والاغتيال‭ ‬علامة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تمتد‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬باشتباكات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إضافة‭ ‬لتأثير‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

والعاروري‭ (‬57‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬قيادي‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬يتم‭ ‬اغتياله‭ ‬منذ‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوما‭ ‬شرسا‭ ‬جوا‭ ‬وبرا‭ ‬وبحرا‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬إثر‭ ‬هجومها‭ ‬المباغت‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬بدران‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬رثاء‭ ‬العاروري‭ ‬‮«‬نقول‭ ‬للاحتلال‭ ‬المجرم‭ ‬المعركة‭ ‬بيننا‭ ‬وبينهم‭ ‬مفتوحة‮»‬‭. ‬

ودأبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬اتهام‭ ‬العاروري‭ ‬بتدبير‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬إسرائيليين‭. ‬لكن‭ ‬مسؤولا‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬‮«‬قلب‭ ‬المفاوضات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬بشأن‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المحتجزين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭. ‬

وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بصواريخ‭ ‬قرب‭ ‬منطقة‭ ‬مرج‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬العاروري‭. ‬

وتتبادل‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المسلحة‭ ‬والمتحالفة‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬حدود‭ ‬لبنان‭ ‬الجنوبية‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬أكتوبر‭. ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬تسعة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وبعد‭ ‬اغتيال‭ ‬العاروري،‭ ‬قالت‭ ‬كانديس‭ ‬أرديل‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬يونيفيل‭ ‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬عميق‭ ‬إزاء‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬للتصعيد‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬مدمرة‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬مناشدة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ومناشدة‭ ‬أي‭ ‬أطراف‭ ‬تتمتع‭ ‬بالنفوذ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحث‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬

وخرج‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬للتنديد‭ ‬باغتيال‭ ‬العاروري‭ ‬ورددوا‭ ‬هتافات‭ ‬مطالبة‭ ‬بالثأر‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬‮«‬دماء‭ ‬الشهيد‭ ‬ستشعل‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬جذوة‭ ‬المقاومة‭ ‬ودافعها‭ ‬لقتال‭ ‬المحتلين‭ ‬الصهاينة،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬فحسب،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أيضا‭ ‬وبين‭ ‬جميع‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ندد‭ ‬كنعاني‭ ‬بانتهاك‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬العدواني‮»‬‭ ‬سيادة‭ ‬لبنان‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‭.‬