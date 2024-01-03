بدء أطول إضراب لأطباء إنجلترا في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬التحرّك‭ ‬في‭ ‬قترة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬انشغالا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للهيئة‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬ضغطا‭ ‬متزايدا‭ ‬جراء‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬التنفسية‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭. ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬إضراب‭ ‬للأطباء‭ ‬استمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬أكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬الإضراب‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬‮«‬سيؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ (‬الصحية‭) ‬الروتينية‭ ‬بأكملها‭ ‬تقريبا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الهيئة‭ ‬للصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬ستيفن‭ ‬بويس‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬بدايات‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الإضراب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬وأعلنت‭ ‬‮«‬الرابطة‭ ‬الطبية‭ ‬البريطانية‮»‬‭ ‬الإضراب‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭. ‬

وأفادت‭ ‬النقابة‭ ‬بأنه‭ ‬عُرض‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬المبتدئين‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬نسبتها‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬8 , 8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬العرض‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬سيقسّم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬منصف‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬درجاتهم‭ ‬وسيمثّل‭ ‬‮«‬خفضا‭ ‬للأجور‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‮»‬‭. ‬

تشير‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطبيب‭ ‬المبتدئ‮»‬‭ ‬يتقاضى‭ ‬حوالي‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬37‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭) ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ممارسته‭ ‬المهنة‭. ‬نفّذ‭ ‬الأطباء‭ ‬المبتدئون‭ ‬إضرابات‭ ‬سبع‭ ‬مرّات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬مارس،‭ ‬في‭ ‬تحرّك‭ ‬انتقده‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬المستشفيات‭. ‬

وقال‭ ‬روبرت‭ ‬لورنسون‭ ‬وفيفيك‭ ‬تريفيدي‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الأطباء‭ ‬المبتدئين‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬‮«‬قضينا‭ ‬فترة‭ ‬الأعياد‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬نهائي‭ ‬وعدتنا‭ ‬به‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لإجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المحادثات،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‮»‬‭. ‬

وتعد‭ ‬السياسات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬تدار‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬مركزي‭ ‬إذ‭ ‬تترك‭ ‬لندن‭ ‬القرارات‭ ‬المربطة‭ ‬بها‭ ‬للسلطات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وويلز‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬فيما‭ ‬تشرف‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬انجلترا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬الأطباء‭ ‬المبتدئون‭ ‬إضرابا‭ ‬في‭ ‬ويلز‭ ‬مدته‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يناير‭. ‬وأما‭ ‬أولئك‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬فصوّتوا‭ ‬لصالح‭ ‬الإضراب‭ ‬أيضا،‭ ‬فيما‭ ‬أبرم‭ ‬نظراؤهم‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬أدنبره‭. ‬

تشهد‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬البريطانية‭ ‬عادة‭ ‬ازديادا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بسبب‭ ‬تأجيل‭ ‬البعض‭ ‬الخضوع‭ ‬للعلاج‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضاء‭ ‬فترة‭ ‬الأعياد‭ ‬مع‭ ‬أحبائهم‭. ‬تواجه‭ ‬الهيئة‭ ‬بالفعل‭ ‬تأخيرات‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مواعيد‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية،‭ ‬يلقى‭ ‬باللوم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬كوفيد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ونقص‭ ‬التمويل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬