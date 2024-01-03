بدء أطول إضراب لأطباء إنجلترا في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لندن - (أ ف ب): بدأ الأطباء في مستشفيات إنجلترا أمس الأربعاء أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني أساسا من الضغط. وبدأ الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضرابا مدته ستة أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.
يأتي التحرّك في قترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة إذ تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء. كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد. أكدت الهيئة أن الإضراب الأخير الذي يمكن أن يشارك فيه ما يصل إلى نصف العاملين في قطاع الصحة «سيؤثر بشكل كبير على الرعاية (الصحية) الروتينية بأكملها تقريبا».
وقال مدير الهيئة للصحة الوطنية ستيفن بويس «قد يكون يناير الحالي من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق». ومن المقرر أن ينتهي الإضراب الثلاثاء عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش. وأعلنت «الرابطة الطبية البريطانية» الإضراب في ديسمبر بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.
وأفادت النقابة بأنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة أجور نسبتها 3 في المائة إضافة إلى الزيادة بنسبة 8 , 8 في المائة التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام. لكنها رفضت العرض نظرا إلى أن المبلغ سيقسّم بشكل غير منصف على الأطباء على مختلف درجاتهم وسيمثّل «خفضا للأجور بالنسبة إلى العديد من الأطباء».
تشير الحكومة إلى أن «الطبيب المبتدئ» يتقاضى حوالي 32 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو) خلال السنة الأولى من ممارسته المهنة. نفّذ الأطباء المبتدئون إضرابات سبع مرّات على الأقل منذ مارس، في تحرّك انتقده رئيس الوزراء ريشي سوناك وكبار مسؤولي المستشفيات.
وقال روبرت لورنسون وفيفيك تريفيدي من لجنة الأطباء المبتدئين في النقابة «قضينا فترة الأعياد على أمل الحصول على عرض نهائي وعدتنا به وزيرة الصحة العام الماضي. للأسف لم يحدث ذلك». وأفاد ناطق باسم الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء «نحن على استعداد لإجراء المزيد من المحادثات، لكن يجب قبل كل شيء إنهاء هذا الإضراب».
وتعد السياسات الصحية من المسائل التي تدار بشكل لا مركزي إذ تترك لندن القرارات المربطة بها للسلطات المعنية في كل من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، فيما تشرف حكومة المملكة المتحدة على انجلترا. ومن المقرر أن ينفذ الأطباء المبتدئون إضرابا في ويلز مدته 72 ساعة اعتبارا من 15 يناير. وأما أولئك في إيرلندا الشمالية فصوّتوا لصالح الإضراب أيضا، فيما أبرم نظراؤهم في اسكتلندا اتفاقا مع الحكومة في أدنبره.
تشهد هيئة الخدمات الصحية البريطانية عادة ازديادا في عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بعد عيد الميلاد بسبب تأجيل البعض الخضوع للعلاج من أجل قضاء فترة الأعياد مع أحبائهم. تواجه الهيئة بالفعل تأخيرات في فترات الانتظار للحصول على مواعيد وإجراء عمليات جراحية، يلقى باللوم فيها على كوفيد من جهة ونقص التمويل على مدى سنوات من جهة أخرى.
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