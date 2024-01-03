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((أوبك+)) يعاود تأكيد التزام أعضائه بالوحدة واستقرار السوق

1/3/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭) ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬والحوار‭ ‬داخل‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭+ ‬سيستمر‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المنتجين‭ ‬والمستهلكين‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬ككل ‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬دول‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬التزامها‭ ‬بالوحدة‭ ‬والتماسك‭ ‬الكامل‭ ‬واستقرار‭ ‬السوق‭ ‬من
خلال‭ ‬إعلان‭ ‬التعاون،‭ ‬وفق‭ ‬رويترز‭.‬

ويستعد‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬لاستئناف‭ ‬اجتماعاته‭ ‬لمتابعة‭ ‬السوق،‭ ‬بجلسة‭ ‬افتراضية‭ ‬مطلع‭ ‬فبراير،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬مصادر‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬بلومبرغ ‭.‬

وبدأت‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬تخفيضات‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتجنب‭ ‬فائض‭ ‬المعروض‭ ‬العالمي‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬ودعم‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬

فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬20 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬2023‭.‬

وخفضت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السعودية‭ ‬وروسيا‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬طواعية‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬إضافيا‭ ‬في‭ ‬يناير‭/‬كانون‭ ‬الثاني،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬طيلة‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الكميات‭ ‬المخفضة‭ ‬تدريجيًا‭ ‬إلى‭ ‬السوق،‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭. ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬أوبك‭+ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭/‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬الماضي،‭ ‬اتفقت‭ ‬دول‭ ‬التحالف‭ ‬على‭ ‬تخفيضات‭ ‬طوعية‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬وبذلك‭ ‬ستخفض‭ ‬السعودية‭ ‬إنتاجها‭ ‬بمقدار‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬وستعمل‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬خفض‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬للأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭. ‬كما‭ ‬سيخفض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوبك‭+ ‬الأخرى‭ ‬الإنتاج‭ ‬بنحو‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬برميل،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬التالي‭: ‬العراق‭ - ‬بمقدار‭ ‬223‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ - ‬بمقدار‭ ‬163‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬الكويت‭ - ‬بمقدار‭ ‬135‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬كازاخستان‭ - ‬بمقدار‭ ‬82‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬الجزائر‭ - ‬51‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬عُمان‭ - ‬42‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬ تاس ‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء

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