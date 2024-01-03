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((التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف)) تلتقي رئيس جهاز الخدمة المدنية

1/3/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬وتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية،‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثامن،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وصرح‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬التقت‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الردود‭ ‬والمرئيات‭ ‬بشأن‭ ‬محاور‭ ‬واختصاصات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬لقاء‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ومناقشة‭ ‬محاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬واهتماماتها‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬محاور‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬وتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية،‭ ‬هو‭ ‬قيامها‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعقود‭ ‬ومناقصات‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وعقود‭ ‬مشاريع‭ ‬طلب‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬واللوجستية‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضاً‭ ‬استعراض‭ ‬كل‭ ‬التشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموضوع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬ومحور‭ ‬عملها،‭ ‬ومناقشة‭ ‬قرارات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال،‭ ‬والملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بمحاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعقود‭ ‬التوريد‭ ‬والتوظيف‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬2020‭ ‬و2021،‭ ‬إضافة‭ ‬بيانات‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬2022،‭ ‬وكذلك‭ ‬قراءة‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬السابقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭.‬

كما‭ ‬استمرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬عملها‭ ‬بمناقشة‭ ‬واستعراض‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬أهمها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭: ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ورد‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ورد‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ورد‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ورد‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ورد‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

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