العربية للطيران تفوز بجائزة ((أفضل شركة طيران اقتصادي للعام)) ضمن جوائز ((آفييتور ميدل إيست 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتحتفي‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬آفييتور‭ ‬ميدل‭ ‬إيست‮»‬‭ ‬بإنجازات‭ ‬ومساهمات‭ ‬رواد‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬وحصلت‭ ‬الناقلة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬شمل‭ ‬مجالات‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتدابير‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬لضبط‭ ‬التكاليف‭. ‬ويؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬سفر‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬للمسافرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬العلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ (‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬للعام‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ (‬آفييتور‭ ‬ميدل‭ ‬إيست‭ ‬2023‭).‬

يُعد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفاني‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬قيمة‭ ‬وخدمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬مواصلة‭ ‬التزامنا‭ ‬بإرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وتزويد‭ ‬المسافرين‭ ‬بتجارب‭ ‬سفر‭ ‬استثنائية‭.‬

وتشغل‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬أسطولاً‭ ‬حديثاً‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬72‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320‭ ‬و A 321،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الطائرات‭ ‬ذات‭ ‬الممر‭ ‬الواحد‭ ‬وأكثرها‭ ‬مبيعاً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬للعملاء‭ ‬تجربة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭. ‬وتوفر‭ ‬الطائرة‭ ‬راحة‭ ‬إضافية‭ ‬للركاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬المقاعد‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مقصورة‭ ‬اقتصادية‭. ‬وتم‭ ‬تجهيز‭ ‬الطائرة‭ ‬أيضاً‭ ‬بخدمة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬تايم‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬بث‭ ‬مجانية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬تتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬مشاهدة‭ ‬طيف‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬الترفيهي‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬أجهزتهم‭ ‬الذكية‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخيارات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬والمأكولات‭ ‬الخفيفة‭ ‬بأسعار‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬كافيه‮»‬‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تقدم‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬المبتكر‭ ‬والسخي‭ ‬‮«‬ Air ‭ ‬ Rewards ‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬كسب‭ ‬النقاط‭ ‬وتحويلها‭ ‬وإنفاقها‭.‬

وتأتي‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬مُنحت‭ ‬تقديراً‭ ‬واعترافاً‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والفعالية‭ ‬التشغيلية‭ ‬للعربية‭ ‬للطيران،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬حصول‭ ‬الناقلة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬آفييشن‭ ‬أتشيفمنت‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬السنوي‭ ‬المرموق‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬إير‭ ‬فاينانس‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬