اكتمال الاستعدادات لمؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية فبراير المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الدكتورة إجلال فيصل العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية ورئيس مؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لتنظيم النسخة القادمة من مؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية والذي يقام تحت شعار «
From
Theory
to
Excellence » خلال الفترة 2 - 4 فبراير 2024، بتنظيم من شركة «بي دي إيه» لتنظيم المؤتمرات والفعاليات الطبية.
وقالت الدكتورة العلوي إن اللجان التنظيمية والعلمية والإعلامية أنهت تحضيراتها للمؤتمر الذي يمثل مظلة جامعة لكافة الشركاء والمعنيين بالقطاع الصحي، حيث سيشكل منبراً مهماً لمناقشة وبحث الموضوعات العلمية والصحية وتعزيز فرص الاستثمار الصحي في مملكة البحرين واستدامة خدمات الرعاية الصحية الأولية، منوهة بالحرص المستمر على تعزيز القطاع الصحي في البحرين وترسيخ تقدم منظومته المتكاملة.
وأوضحت أنه من المرتقب أن يشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العلمية وعرض آخر الأبحاث والمستجدات وطرح وجهات النظر بين رواد القطاع الصحي والرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى أنه سيشمل عدة مجالات، منها طب العائلة وطب الطوارئ ومكافحة العدوى والتطعيمات والأمراض المزمنة والمعدية والوراثية والأمراض النفسية وصحة الفم والأسنان والخدمات الطبية الأخرى.
ولفتت على صعيدٍ ذي صلة إلى أن إطلاق هذا المؤتمر يعكس رؤية مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحويل المعرفة النظرية إلى إنجازات ونتائج، حيث قالت: «تنبع أهمية المؤتمر من أهمية الرعاية الصحية الاولية باعتبارها حجر الأساس للصحة من كافة جوانبها، وباعتبار المملكة رائدة في هذا المجال، وفي إطار الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الصحي البحريني بجميع عناصره من حيث توفير أفضل الخدمات بالمراكز الصحية المصممة بإمكانيات عالية ونظم ومعايير عالمية، لتقدم أفضل رعاية صحية أولية أساسية وثانوية»، مبينةً أن أجندة المؤتمر تستند إلى خلفية الأولويات الصحية العالمية، والعمل المتعدد القطاعات، ومرونة الرعاية الصحية في مواجهة الأزمات العالمية، والمضي بخطى سريعة نحو تنفيذ أجندة وأهداف التنمية المستدامة.
وأفادت الدكتورة العلوي بأن المؤتمر سيوفر فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المجالات الطبية والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية الأولية، من خلال تأهيل بيئة داعمة للمناقشة والحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على نظم إدارة الصحة المبتكرة الهادفة إلى تحسين النتائج الصحية وسلامة المرضى في الرعاية الأولية وتحسين إدارة تشخيص وعلاج الأمراض الشائعة في مرافق الرعاية الصحية الأولية.
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