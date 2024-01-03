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اكتمال الاستعدادات لمؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية فبراير المقبل

1/3/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إجلال‭ ‬فيصل‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬ورئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬اكتمال‭ ‬جميع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ From ‭ ‬ Theory ‭ ‬ to ‭ ‬ Excellence ‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2‭ - ‬4‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الطبية‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬اللجان‭ ‬التنظيمية‭ ‬والعلمية‭ ‬والإعلامية‭ ‬أنهت‭ ‬تحضيراتها‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مظلة‭ ‬جامعة‭ ‬لكافة‭ ‬الشركاء‭ ‬والمعنيين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬حيث‭ ‬سيشكل‭ ‬منبراً‭ ‬مهماً‭ ‬لمناقشة‭ ‬وبحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬العلمية‭ ‬والصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستدامة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬منوهة‭ ‬بالحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وترسيخ‭ ‬تقدم‭ ‬منظومته‭ ‬المتكاملة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬وعرض‭ ‬آخر‭ ‬الأبحاث‭ ‬والمستجدات‭ ‬وطرح‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيشمل‭ ‬عدة‭ ‬مجالات،‭ ‬منها‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬وطب‭ ‬الطوارئ‭ ‬ومكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬والتطعيمات‭ ‬والأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬والمعدية‭ ‬والوراثية‭ ‬والأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬وصحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الأخرى‭.‬

ولفتت‭ ‬على‭ ‬صعيدٍ‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬لتحويل‭ ‬المعرفة‭ ‬النظرية‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬ونتائج،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬تنبع‭ ‬أهمية‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الاولية‭ ‬باعتبارها‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للصحة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬جوانبها،‭ ‬وباعتبار‭ ‬المملكة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬البحريني‭ ‬بجميع‭ ‬عناصره‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬المصممة‭ ‬بإمكانيات‭ ‬عالية‭ ‬ونظم‭ ‬ومعايير‭ ‬عالمية،‭ ‬لتقدم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬أولية‭ ‬أساسية‭ ‬وثانوية‮»‬،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬أجندة‭ ‬المؤتمر‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬خلفية‭ ‬الأولويات‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية،‭ ‬والعمل‭ ‬المتعدد‭ ‬القطاعات،‭ ‬ومرونة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية،‭ ‬والمضي‭ ‬بخطى‭ ‬سريعة‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬أجندة‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأفادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬العلوي‭ ‬بأن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيوفر‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬للتعريف‭ ‬بمستجدات‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للمناقشة‭ ‬والحوار‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نظم‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬المبتكرة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬النتائج‭ ‬الصحية‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬وتحسين‭ ‬إدارة‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬الأمراض‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭.‬

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